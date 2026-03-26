Moshé Ben David : "Nous assistons au début de la fin de la campagne actuelle"

Pour Moshé Ben David, la guerre actuelle avec l’Iran pourrait être entrée dans une phase décisive. Selon lui, l’intensification récente des tirs de missiles par les Gardiens de la révolution islamique témoigne d’une volonté d’afficher une forme de victoire à l’approche d’un possible tournant du conflit.

« Nous voyons le début de la fin de cette campagne », estime-t-il, considérant que les dirigeants iraniens disposent d’éléments stratégiques qui laissent présager une issue prochaine. Dans cette perspective, l’augmentation du rythme des attaques viserait avant tout à peser sur la perception du rapport de force.

Pour l’ancien officier, cette phase n’est pas nécessairement défavorable à Israël. Après plusieurs semaines de combats intenses, une pause pourrait s’avérer nécessaire, notamment au regard des contraintes opérationnelles et des capacités d’interception. « Après un mois de guerre, nous avons besoin de respirer », souligne-t-il.

Mais surtout, Moshé Ben David insiste sur un point clé : la défaite de l’Iran ne se produira pas de manière brutale et immédiate. Il compare ce processus à un affaiblissement progressif, résultant d’une succession de chocs plutôt que d’un effondrement instantané. Dans cette logique, l’objectif stratégique d’Israël serait moins une victoire rapide qu’une érosion durable des capacités iraniennes.

Un Iran affaibli pourrait, selon lui, provoquer une recomposition régionale. Des acteurs majeurs comme l’Arabie saoudite ou le Qatar pourraient être amenés à ajuster leur position, notamment sur les enjeux liés au nucléaire.

Ainsi, l’issue du conflit pourrait se jouer autant sur le plan militaire que dans ses conséquences géopolitiques, dans un équilibre encore incertain mais en pleine évolution.