Liban : Beyrouth saisit l’ONU face aux opérations israéliennes

Le Liban a annoncé sa décision de saisir « immédiatement » le Conseil de sécurité de l’ONU pour dénoncer les actions israéliennes qu’il juge contraires à sa souveraineté. Cette initiative intervient alors qu’Israël intensifie ses opérations militaires contre le Hezbollah dans le sud du pays.

À l’issue d’une réunion gouvernementale, le ministre de l’Information, Paul Morcos, a précisé que cette démarche était motivée par plusieurs éléments jugés préoccupants par Beyrouth. Parmi eux figurent les bombardements visant des infrastructures stratégiques, notamment la destruction de la majorité des ponts enjambant le fleuve Litani, axe essentiel reliant le sud au reste du territoire.

Le gouvernement libanais dénonce également un « déplacement massif forcé » de populations civiles ainsi que la progression des troupes israéliennes à l’intérieur du territoire. Selon les autorités, ces opérations s’accompagnent de destructions importantes qui portent atteinte à l’intégrité territoriale du pays et exacerbent une situation humanitaire déjà fragile.

Cette saisine du Conseil de sécurité vise à obtenir une réaction internationale face à l’escalade en cours et à faire pression pour un arrêt des opérations militaires. Elle illustre la volonté de Beyrouth de porter le conflit sur le terrain diplomatique, alors que les affrontements avec le Hezbollah continuent de s’intensifier le long de la frontière sud.

Dans un contexte régional extrêmement tendu, cette démarche pourrait raviver les débats au sein de l’ONU sur la gestion du conflit et les moyens d’éviter une aggravation de la crise.