Hezbollah : toute négociation "sous le feu" avec Israël est une "capitulation"

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé que toute négociation avec Israël menée « sous le feu » reviendrait à une « capitulation » pour le Liban, appelant le gouvernement à revenir sur l’interdiction des activités militaires de son mouvement. Dans une allocution télévisée, il a dénoncé l’initiative du président libanais visant à ouvrir des discussions directes avec « un ennemi qui occupe notre terre et mène des attaques quotidiennes ».

« Lorsque des négociations avec l’ennemi israélien sont proposées sous le feu, il s’agit d’une imposition de reddition », a-t-il déclaré, rejetant toute forme de dialogue dans le contexte actuel de tensions. Le dirigeant du mouvement terroriste pro-iranien a également exhorté les Libanais à renforcer « l’unité nationale », estimant que celle-ci passe par l’annulation de la décision gouvernementale visant à interdire les activités militaires du Hezbollah.

Cette interdiction, adoptée le 2 mars, est intervenue quelques heures après la reprise de tirs de roquettes du Hezbollah en direction d’Israël, une première depuis l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 entre les deux parties. Cette escalade a entraîné des frappes aériennes massives de l’armée israélienne sur le territoire libanais.