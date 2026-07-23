Nachum Shiloh : "L'Iran considère aujourd'hui la Jordanie comme un ennemi"

Pour Nachum Shiloh, expert des pays du Golfe au centre Moshé Dayan, les récents développements entre l'Iran et la Jordanie marquent un tournant stratégique majeur au Moyen-Orient. Invité sur i24NEWS, l'analyste estime que Téhéran ne considère plus le royaume hachémite comme un simple voisin neutre, mais comme un adversaire à part entière.

Selon lui, la décision de la Jordanie d'intercepter des missiles et drones iraniens traversant son espace aérien en direction d'Israël n'est pas un geste improvisé. Elle résulte d'une coopération militaire et sécuritaire de longue date avec les États-Unis et plusieurs pays occidentaux. Cette implication a profondément irrité le régime iranien, qui accuse désormais Amman de participer à la défense d'Israël.

Nachum Shiloh souligne que la Jordanie cherche avant tout à protéger sa souveraineté. Les autorités jordaniennes refusent que leur territoire serve de couloir pour des attaques iraniennes et considèrent toute violation de leur espace aérien comme une menace directe pour leur sécurité nationale. Cette position s'est encore durcie ces derniers jours, Amman ayant convoqué le représentant diplomatique iranien pour protester contre les attaques et les déclarations jugées hostiles de Téhéran.

L'analyste rappelle également que la stabilité de la Jordanie constitue un enjeu stratégique pour toute la région. Un affaiblissement du royaume profiterait directement à l'Iran et à ses alliés, qui cherchent depuis plusieurs années à étendre leur influence à travers des milices et des réseaux régionaux.

Enfin, Nachum Shiloh estime que cette nouvelle fracture entre Amman et Téhéran confirme une recomposition des alliances au Moyen-Orient. Face à la menace iranienne, plusieurs États arabes renforcent progressivement leur coopération sécuritaire avec Israël, même lorsque cette coopération demeure discrète. Selon lui, cette évolution constitue l'un des changements géopolitiques les plus significatifs de ces dernières années.