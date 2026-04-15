Noémie Halioua : "la guerre contre l’Iran devient un référendum pour ou contre Trump"

Lors de son intervention mercredi soir sur i24NEWS, la journaliste et essayiste Noémie Halioua a livré une analyse critique du traitement médiatique du conflit impliquant l’Iran, dénonçant une lecture biaisée et parfois inversée des responsabilités.

Selon elle, une partie du débat public s’est cristallisée autour de la figure de Donald Trump, devenue un prisme central d’interprétation. « Cette guerre est devenue pour certains un référendum pour ou contre Trump », explique-t-elle, pointant une polarisation excessive qui conduit certains commentateurs à privilégier des positions idéologiques plutôt qu’une analyse factuelle. Dans cette logique, critique-t-elle, « certains aimeraient voir échouer ce qu’il représente », au risque de brouiller la lecture géopolitique du conflit.

Noémie Halioua met également en cause une forme de relativisme qui tend à mettre sur un même plan des acteurs aux logiques profondément différentes. Elle insiste sur l’existence d’un « socle commun occidental », malgré les divergences d’intérêts entre Américains, Européens et Israéliens, face à un régime iranien qu’elle décrit comme autoritaire et déstabilisateur.

L’essayiste souligne par ailleurs l’existence de freins structurels à une parole claire en Europe. Elle évoque notamment une « peur de dénoncer l’islamisme » et une crainte d’importation du conflit sur le sol européen, nourrie par le risque d’attentats. Cette inquiétude contribuerait, selon elle, à une forme d’autocensure dans les médias et le débat public.

S’appuyant sur des travaux récents, elle mentionne également l’idée d’une influence iranienne en Europe, alimentant un climat de prudence, voire de retenue. Cette dynamique serait renforcée par ce qu’elle décrit, en reprenant une formule du géopolitologue Alexandre Del Valle, comme l’action des « coupeurs de langues », c’est-à-dire des mécanismes d’intimidation limitant la liberté de critique.

Au final, Noémie Halioua alerte sur les conséquences de ces biais : une dégradation de la qualité de l’information et une difficulté croissante à nommer clairement les enjeux. Une dérive qui, selon elle, fragilise la compréhension des conflits contemporains.