Randy Yaloz : "Donald Trump agit pour défendre les intérêts américains"

Invité dimanche soir sur i24NEWS, Randy Yaloz, président de Republican Overseas, a défendu la stratégie de Donald Trump dans la guerre en cours contre l’Iran, estimant que l’action militaire américaine s’inscrit dans la continuité de la politique étrangère du président visant à protéger les intérêts des États-Unis et de leurs alliés.

Selon lui, Donald Trump a déjà utilisé par le passé ses prérogatives en situation d’urgence pour soutenir des partenaires stratégiques. Il a notamment rappelé qu’en 2019, lors du conflit opposant l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis au Yémen, l’ancien président avait invoqué l’urgence afin d’autoriser des ventes d’armes de plusieurs milliards de dollars à ces pays.

Randy Yaloz a également souligné que la base électorale républicaine soutient majoritairement l’intervention contre l’Iran. Citant plusieurs sondages, il affirme que plus de la moitié des électeurs républicains approuvent les frappes contre les infrastructures iraniennes, tandis qu’une large majorité reste favorable au leadership de Donald Trump en matière de politique étrangère.

Pour le responsable de Republican Overseas, l’objectif de cette stratégie est clair : contenir la menace que représente le régime iranien. « L’Iran constitue une menace non seulement pour Israël, mais aussi pour les pays du Golfe et pour les intérêts américains dans la région », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les divisions possibles au sein du camp républicain, notamment entre les partisans d’une ligne plus interventionniste et ceux favorables à un retrait des États-Unis des conflits internationaux, Randy Yaloz a reconnu que le débat existe mais estime que la majorité des alliés occidentaux soutiennent, en coulisses, l’objectif de mettre fin au régime iranien.

Il a toutefois reconnu que la décision de Donald Trump représente un pari politique et stratégique important. « Ce n’est pas une décision prise à la légère », a-t-il affirmé, estimant que l’enjeu dépasse le conflit actuel. Selon lui, l’objectif est de créer les conditions d’une stabilité durable au Moyen-Orient pour les décennies à venir et de réduire l’influence du terrorisme soutenu par l’Iran dans la région.