Sarah Doraghi : "Une douleur immense face à une France qui n’est pas à la hauteur de l’histoire"

Après plus d’un mois de guerre, la voix de Sarah Doraghi tranche par son intensité. Invitée sur i24NEWS, elle livre ce dimanche soir un témoignage à la fois personnel et politique, nourri par ses échanges avec des Iraniens restés au pays. Selon elle, ces derniers ont accueilli avec soulagement le sauvetage du pilote américain, y voyant un revers infligé aux Gardiens de la révolution. « Ils savaient très bien que s’ils l’avaient récupéré, ils auraient gagné la guerre de l’information », explique-t-elle.

Mais au-delà de cet épisode, Sarah Doraghi insiste sur un point central : le décalage entre la réalité vécue par les Iraniens et la perception occidentale. Elle évoque « quelque chose d’extrêmement douloureux » face à l’attitude de la France, qu’elle accuse de privilégier des considérations économiques au détriment de ses valeurs historiques. « Voir que le gouvernement actuel place les soucis économiques au-dessus des valeurs de liberté, c’est un effondrement intérieur », confie-t-elle.

La critique devient plus frontale encore lorsqu’elle évoque les déclarations d’Emmanuel Macron. « J’ai un mal physique quand je l’entends dire que ce n’est pas par les bombes qu’on libère les Iraniens », lance-t-elle, rappelant le coût humain des révoltes internes réprimées dans le sang. « 40 000 jeunes sont morts pour leur liberté », insiste-t-elle.

Pour elle, la France manque aujourd’hui un moment historique. « Elle aurait pu jouer un rôle énorme, même par les mots », affirme-t-elle, appelant à des mesures concrètes comme le gel des avoirs liés aux Gardiens de la révolution ou la fermeture de l’ambassade iranienne.

Enfin, Sarah Doraghi exprime une profonde désillusion personnelle. « J’aurais aimé me dire qu’on ne s’était pas trompé de pays », confie-t-elle, redoutant que la position actuelle de Paris « assombrisse les pages de l’histoire ».

À travers ses mots, c’est une double fracture qui apparaît : celle entre le peuple iranien et son régime, mais aussi celle entre les attentes d’une diaspora et les choix d’une diplomatie occidentale jugée insuffisamment engagée.