Stéphane Wahnich : "Trump nous a trahis"

Invité dimanche soir sur i24NEWS, le spécialiste de la communication publique et de l'analyse du discours Stéphane Wahnich a dressé un constat sévère de l'état de l'opinion israélienne après l'accord conclu entre Washington et Téhéran. S'appuyant sur une enquête réalisée par l'Université hébraïque et l'Institut Agam, il rappelle que plus de 92 % des Israéliens estiment que l'Iran est sorti vainqueur du conflit, tandis que 63 % rejettent l'accord négocié par Donald Trump.

Pour Stéphane Wahnich, les Israéliens ne partagent ni le soulagement observé en Europe ni l'optimisme affiché à Washington. « Ils veulent poursuivre la confrontation, notamment avec le Hezbollah, y compris au prix d'une crise avec les États-Unis », analyse-t-il, estimant que l'opinion publique considère que le rapport de force reste favorable à Israël, à condition que les responsables politiques assument cette stratégie.

Le chercheur distingue toutefois l'armée du pouvoir politique. Selon lui, Tsahal conserve une forte crédibilité, le chef d'état-major Eyal Zamir étant l'une des personnalités les mieux évaluées dans les sondages. Le problème se situe ailleurs : 72 % des Israéliens déclarent ne pas croire les affirmations de Benyamin Netanyahou sur les résultats de la guerre, y compris près de la moitié des électeurs de la coalition.

Wahnich évoque ainsi une véritable crise de confiance personnelle envers le Premier ministre, accusé d'avoir promis une « victoire totale » qui n'a pas été obtenue. Il estime également que Donald Trump a subi un net revers d'image en Israël. « Trump nous a tout simplement trahis », résume-t-il en décrivant le sentiment dominant dans le pays.

Le spécialiste se montre enfin particulièrement critique envers le président américain, jugeant ses déclarations contradictoires sur l'Iran comme le signe d'une parole présidentielle « complètement galvaudée ». Selon lui, cette imprévisibilité a profondément érodé la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale et affaibli leur capacité à peser sur les crises régionales.