Steve Ohana : « Le Golfe vit un moment de bascule historique »

Invité sur i24NEWS, l’économiste Steve Ohana estime que la guerre déclenchée le 28 février a profondément bouleversé les équilibres stratégiques et économiques du Golfe.

Selon lui, les monarchies du Golfe avaient bâti leur développement économique — finance, tourisme, immobilier ou nouvelles technologies — sur une image de stabilité régionale. Cette stratégie reposait jusqu’ici sur un équilibre délicat entre protection américaine et relations pragmatiques avec l’Iran.

Steve Ohana considère que cet équilibre s’est effondré avec les attaques iraniennes contre des infrastructures stratégiques régionales. Il souligne notamment la vulnérabilité des pays totalement dépendants du détroit d’Détroit d'Ormuz, comme le Qatar, Bahreïn ou le Koweït, contrairement aux Émirats arabes unis et à l’Arabie saoudite qui disposent de routes alternatives pour leurs exportations énergétiques.

L’économiste estime également que l’Iran a démontré sa capacité à perturber le marché pétrolier mondial simplement par la menace de drones et de mines sous-marines, capables de bloquer jusqu’à 20 % de l’offre mondiale transitant par Ormuz.

Mais Steve Ohana juge cette stratégie intenable à long terme. Il compare l’Iran à « une abeille qui meurt après avoir piqué », estimant que Téhéran risque désormais un isolement diplomatique croissant, y compris vis-à-vis de partenaires comme la Chine, le Qatar ou Dubaï.

Selon lui, l’avenir du Golfe dépendra désormais de la capacité des États arabes à abandonner leur ambiguïté stratégique pour se rapprocher davantage de l’axe américano-israélien. Il estime que les pays qui effectueront cette transition rapidement seront aussi ceux qui sortiront le plus vite de la crise actuelle.