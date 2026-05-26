Mojtaba Khamenei menace les bases américaines au Moyen-Orient

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a menacé mardi les bases américaines au Moyen-Orient, affirmant que les pays de la région ne serviraient plus de protection à la présence militaire américaine.

Dans un message publié sur son compte officiel en farsi sur X, à l’occasion du pèlerinage du hajj à La Mecque, Khamenei a déclaré que « les nations et les terres de la région ne serviront plus de boucliers aux bases américaines ».

Il a ajouté que les États-Unis ne disposeraient plus d’un « refuge sûr » pour établir des bases militaires dans la région.

Les États-Unis disposent de plusieurs implantations militaires au Moyen-Orient, notamment au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Jordanie, dans le cadre du Commandement central américain, le CENTCOM.

Khamenei s’en est également pris à Israël, qualifiant l’État hébreu de « régime sioniste fragile » et de « tumeur cancéreuse ». Il a affirmé qu’Israël approchait des « dernières étapes » de sa disparition, reprenant une prédiction attribuée à son père et prédécesseur, Ali Khamenei.

Le guide suprême iranien a aussi salué les opérations du Hezbollah au Liban, qu’il présente comme une force de « résistance » face à Israël et aux États-Unis. Il a affirmé que l’Iran avait réussi à rendre Israël « impuissant » pendant la guerre et à empêcher les États-Unis d’imposer une reddition à Téhéran.

Khamenei a enfin appelé les pays musulmans à renforcer leur coopération, tout en affirmant que les slogans « Mort à l’Amérique » et « Mort à Israël » devaient devenir communs dans le monde islamique.