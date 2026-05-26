Mojtaba Khamenei menace les bases américaines au Moyen-Orient

Le guide suprême iranien affirme que les pays de la région ne pourront plus servir de « boucliers » aux bases américaines, tout en saluant les actions du Hezbollah contre Israël.

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Women gather around a portrait of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Mojtaba Khamenei, during a ceremony honoring the armed forces and those killed in the war with Israel and the U.S. at the Imam Khomeini Grand Mosque in Tehran, Iran, Sunday, May 24, 2026.
Women gather around a portrait of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Mojtaba Khamenei, during a ceremony honoring the armed forces and those killed in the war with Israel and the U.S. at the Imam Khomeini Grand Mosque in Tehran, Iran, Sunday, May 24, 2026. AP Photo/Vahid Salemi

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a menacé mardi les bases américaines au Moyen-Orient, affirmant que les pays de la région ne serviraient plus de protection à la présence militaire américaine.

Dans un message publié sur son compte officiel en farsi sur X, à l’occasion du pèlerinage du hajj à La Mecque, Khamenei a déclaré que « les nations et les terres de la région ne serviront plus de boucliers aux bases américaines ».

Il a ajouté que les États-Unis ne disposeraient plus d’un « refuge sûr » pour établir des bases militaires dans la région.

Les États-Unis disposent de plusieurs implantations militaires au Moyen-Orient, notamment au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Jordanie, dans le cadre du Commandement central américain, le CENTCOM.

Khamenei s’en est également pris à Israël, qualifiant l’État hébreu de « régime sioniste fragile » et de « tumeur cancéreuse ». Il a affirmé qu’Israël approchait des « dernières étapes » de sa disparition, reprenant une prédiction attribuée à son père et prédécesseur, Ali Khamenei.

Le guide suprême iranien a aussi salué les opérations du Hezbollah au Liban, qu’il présente comme une force de « résistance » face à Israël et aux États-Unis. Il a affirmé que l’Iran avait réussi à rendre Israël « impuissant » pendant la guerre et à empêcher les États-Unis d’imposer une reddition à Téhéran.

Khamenei a enfin appelé les pays musulmans à renforcer leur coopération, tout en affirmant que les slogans « Mort à l’Amérique » et « Mort à Israël » devaient devenir communs dans le monde islamique.

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