Sud-Liban : le Hezbollah déploie des drones suicides, une tactique importée du front russo-ukrainien ?

Lors de son intervention sur i24NEWS, l’expert défense Matthias Inbar a livré une analyse détaillée de l'attaque meurtrière imputée au Hezbollah qui a coûté la vie au sergent Idan Fooks.

Contrairement aux incidents précédents, liés à des engins explosifs improvisés posés avant la trêve, cette attaque serait, selon lui, «coordonnée, planifiée et téléguidée», marquant un changement qualitatif dans l’action du Hezbollah. L’objectif serait clair : pousser Tsahal à une riposte plus large et ainsi fragiliser les équilibres actuels.

L’expert souligne un facteur clé : la posture des forces israéliennes. «Plus les soldats sont statiques, plus ils deviennent des cibles», explique-t-il, décrivant une situation où les troupes, contraintes par le cadre du cessez-le-feu, sont exposées à des attaques ciblées, notamment par drones explosifs.

Matthias Inbar met également en lumière une évolution tactique préoccupante. L’usage de drones suicides, largement observé sur le front russo-ukrainien, pourrait selon lui refléter un transfert de savoir-faire. Il évoque l’hypothèse d’une assistance indirecte de milices pro-russes au Hezbollah, tout en reconnaissant qu’aucune preuve formelle ne permet à ce stade de l’établir.

Sur le plan opérationnel, il rappelle que l’armée israélienne agit actuellement dans un cadre strict de légitime défense. «Tsahal peut frapper pour neutraliser une menace immédiate, mais ne peut pas prendre l’initiative d’une offensive d’ampleur», précise-t-il. Cette contrainte limite la capacité de l’armée à neutraliser durablement les positions ennemies.

Enfin, l’analyste estime qu’une escalade immédiate reste peu probable. Selon lui, Israël cherche à contenir la situation, malgré les provocations, afin de préserver le cessez-le-feu et de ne pas compromettre les discussions en cours entre Beyrouth et Jérusalem.