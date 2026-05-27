Viviane Teitelbaum dénonce l’éviction de Joël Kotek de la délégation belge auprès de l’IHRA

L’éviction de l’historien Joël Kotek de la délégation belge auprès de l’IHRA provoque une vive controverse en Belgique.

Invitée sur i24NEWS, la sénatrice Viviane Teitelbaum, cofondatrice de l’Institut Jonathas avec Joël Kotek, a dénoncé une décision « choquante » visant, selon elle, l’un des principaux spécialistes belges de la Shoah et de l’antisémitisme contemporain.

Après plus de quinze années de participation aux travaux de l’IHRA, Joël Kotek a reçu un courrier lui signifiant qu’il ne faisait plus partie de la délégation belge.

Selon Viviane Teitelbaum, cette décision serait liée à une intervention prononcée récemment à Jérusalem lors d’une réunion de l’organisation internationale consacrée à la mémoire de la Shoah.

L’historien y aurait présenté une analyse de la hausse de l’antisémitisme en Belgique depuis le 7 octobre, évoquant plusieurs cas observés aussi bien en Flandre que du côté francophone du pays.

Pour la sénatrice belge, le malaise apparaît dès lors que certaines formes d’antisémitisme sont publiquement évoquées.

« Tant qu’il s’agit de l’antisémitisme d’extrême droite, il n’y a pas de problème à le nommer », affirme-t-elle, estimant qu’il existe davantage de réticences lorsqu’il est question d’antisémitisme lié à l’antisionisme, à certains milieux islamistes ou encore à l’extrême gauche.

Viviane Teitelbaum critique également l’évolution de la représentation belge auprès de l’IHRA, regrettant une approche qu’elle juge désormais plus administrative et moins engagée dans la lutte contre l’antisémitisme.

L’élue estime enfin que cette éviction envoie un signal préoccupant dans un contexte de tensions croissantes autour des questions mémorielles et du débat sur l’antisémitisme en Europe.

« Il faut nommer les choses comme elles sont », conclut-elle, évoquant une situation qu’elle considère comme « très préoccupante ».