גאורגיה ואיטליה אישרו הבוקר (שבת) כי ישתתפו באירוויזיון 2026 - ואף פרסמו הודעות תמיכה בהשתתפותה של ישראל בתחרות.

בהודעה הרשמית מסרה רשות השידור האיטלקית כי "איטליה תקח חלק במהדורה ה-70 של תחרות האירוויזיון, שתתקיים בין ה-12 ל-16 במאי 2026 בוינה. כמדינה חברה ב-Big Five, איטליה תמיד הייתה בין המדינות שהאמינו ושהשקיעו בתחרות האירוויזיון, ותורמות באופן משמעותי, כולל מבחינה כספית, לפיתוחה ולהצלחתה הבינלאומית".

"המחויבות של רשות השידור האיטלקית לתחרות מאשרת את רצונה לחזק את תפקידה של איטליה בקידום המוזיקה, התרבות והבידור בזירה הבינלאומית. ברוח זו, תמכה הרשות, בדיון ה-EBU, בהשתתפותה של השידור הציבורי הישראלי כאן בתחרות הבאה", נמסר.

ביום חמישי האחרון, ובתום הצבעה חשאית ומותחת, מועצת איגוד השידור האירופי, ה-EBU, קבעה כי ישראל לא תודח מתחרות האירוויזיון ב-2026, וההצבעה על ההדחה לא תתקיים. בתגובה, הולנד, סלובניה, אירלנד וספרד הודיעו כי הן פורשות מהתחרות הקרובה.

טורקיה, סלובניה, ספרד ובלגיה הביעו ביקורת חריפה כלפי ישראל במהלך הדיון קודם להצבעה. נורבגיה לעומת זאת תמכה בשינויי התקנון, בעוד ששוודיה קראה לכל המדינות להימנע מעירוב פוליטיקה בתחרות. אוקראינה ציינה כי היא מתנגדת לקיום הצבעה בנושא ישראל.

כשקיבלה ישראל את רשות הדיבור, היא חזרה על עמדתה והצהירה כי כל הרחקה תהיה בלתי מתקבלת על הדעת, שכן תאגיד השידור "כאן" (KAN) לא הפר אף תקנה. אחרי ישראל, בריטניה קיבלה את רשות הדיבור, וגם היא הדגישה את הצורך לשמור על אופייה הא-פוליטי של התחרות ולהגן עליה מפני התערבות ממשלתית.

כשהנציג הישראלי עלה לדבר, נציגי אלג'יריה, שלא משתתפת באירוויזיון, אך כן חברה באיגוד, וטורקיה עזבו את הדיון. אוקראינה, שכאמור תמכה בישראל, טענה כי "אין זה ראוי להשוות את המקרה של רוסיה לזה של ישראל".