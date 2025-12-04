בתום הצבעה חשאית ומותחת במועצת איגוד השידור האירופי, ה-EBU, הערב (חמישי) בז'נבה, שנגעה לשינויים בחוקי האירוויזיון ולהשתתפות ישראל, נקבע לבסוף כי החוקים החדשים עברו, ועל כן ישראל לא תודח מהתחרות ב-2026, וההצבעה על ההדחה לא תתקיים. עם סיום ההצבעה החלו הודעות הפרישה, הולנד היא הראשונה שהודיעה כי היא פורשת, ספרד, סלובניה ואירלנד פרשו גם הן.

בתום הצבעה מותחת כאמור שנערכה הערב בוועידה ה־95 של איגוד השידור האירופי, אושרו השינויים בתקנון התחרות. המשמעות: המדינות החברות בחרו לוותר על הצבעה נפרדת בנוגע להשתתפותה של ישראל.

הצבעה על השתתפות ישראל, בניגוד להצבעה כללית על "חוקים חדשים" שתוכננה מראש, היא התרחיש שממנו ניסו להימנע. כל המדינות החברות באיגוד השידור האירופי (גם כאלה שלא מתחרות באירוויזיון עצמו) זכאיות להצביע, ויש לא מעט שמתנגדות להשתתפותה של ישראל.

תוצאות ההצבעה

נרשמו 738 קולות בעד השינויים בתקנון וויתור על הצבעה נוספת בנוגע להשתתפותה של ישראל, 264 קולות היו נגד, ו-120 נמנעו.

הודעת איגוד השידור האירופי

"חברי איגוד השידור האירופי (EBU) מראים תמיכה ברורה ברפורמות לחיזוק האמון ולהגנת הנייטרליות של תחרות האירוויזיון, המאפשרות לכל החברות להשתתף", מסרו באיגוד.

"חברי איגוד השידור האירופי (EBU), שהתכנסו היום באסיפה הכללית בז'נבה, תמכו בסדרה של שינויים ממוקדים בכללי האירוויזיון שנועדו לחזק את האמון, השקיפות והנייטרליות של האירוע. הצבעה זו משמעותה שכל חברי ה-EBU המעוניינים להשתתף באירוויזיון 2026 ומסכימים לציית לחוקים החדשים זכאים להשתתף", הוסיפו.

https://x.com/i/web/status/1996634549791690864 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עוד ציינו כי "המשתתפים המייצגים את חברי ה-EBU התבקשו להצביע בהצבעה חשאית האם הם מרוצים מספיק מהצעדים והאמצעים החדשים שהוכרזו בחודש שעבר, מבלי שתהיה להם הצבעה על השתתפות באירוע בשנה הבאה. רוב גדול של החברים הסכימו כי אין צורך בהצבעה נוספת על השתתפות וכי תחרות האירוויזיון 2026 צריכה להתקיים כמתוכנן, עם אמצעי הבטיחות הנוספים".

"לקראת ההצבעה, התקיים דיון רחב היקף שבו החברים הביעו מגוון דעות על השתתפות באירוויזיון. חברים רבים גם ניצלו את ההזדמנות להדגיש את החשיבות של הגנה על עצמאות כלי התקשורת הציבוריים ועל חופש העיתונות לדווח, לא פחות באזורי סכסוך כמו עזה", מסרו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו כי "מגיע לישראל להיות מיוצגת על כל במה בעולם ואני מחויב לכך באופן מלא ואקטיבי". "אני מברך את כאן תאגיד השידור, ואת המנכ"ל גולן יוכפז וצוותו, שעמדו באומץ וכשרון בחזית המאבק נגד הניסיונות למנוע מישראל להשתתף בתחרות", הוסיף.

https://x.com/i/web/status/1996635595389436290 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

טורקיה, סלובניה, ספרד ובלגיה הביעו ביקורת חריפה כלפי ישראל במהלך הדיון קודם להצבעה. נורבגיה לעומת זאת תמכה בשינויי התקנון, בעוד ששוודיה קראה לכל המדינות להימנע מעירוב פוליטיקה בתחרות. אוקראינה ציינה כי היא מתנגדת לקיום הצבעה בנושא ישראל.

כשקיבלה ישראל את רשות הדיבור, היא חזרה על עמדתה והצהירה כי כל הרחקה תהיה בלתי מתקבלת על הדעת, שכן תאגיד השידור "כאן" (KAN) לא הפר אף תקנה. אחרי ישראל, בריטניה קיבלה את רשות הדיבור, וגם היא הדגישה את הצורך לשמור על אופייה הא-פוליטי של התחרות ולהגן עליה מפני התערבות ממשלתית.

כשהנציג הישראלי עלה לדבר, נציגי אלג'יריה, שלא משתפת באירוויזיון, אך כן חברה באיגוד, וטורקיה עזבו את הדיון. אוקראינה, שכאמור תמכה בישראל, טענה כי "אין זה ראוי להשוות את המקרה של רוסיה לזה של ישראל".

ספרד פרשה - וזה משמעותי

ספרד, יחד עם צרפת, גרמניה, איטליה ובריטניה, הן "חמשת הגדולות", מדינות שמעפילות אוטומטית לגמר האירוויזיון בשל תרומתן הכספית הגדולה לאיגוד השידור האירופי.