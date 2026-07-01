איגוד השידור האירופי מאשר: קנדה תשתתף באירוויזיון 2027

זו לא בדיחה: איגוד השידור האירופי הודיע היום (שלישי) באופן רשמי על הצטרפותה של קנדה לתחרות האירוויזיון. המדינה הצפון-אמריקנית תתמודד בפעם הראשונה בתחרות בשנה הבאה, שתיערך בבולגריה.

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ההודעה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר איגוד השידור האירופי אישר את הצטרפותה של רשות השידור הקנדית (CBC) בכנס של האיגוד שנערך בפראג. בכך, קנדה מצטרפת לישראל ואוסטרליה בתור מדינה לא-אירופית נוספת שמשתתפת בתחרות השירה. ההודעה, שנכתבה באנגלית וצרפתית, גם מגיעה בתזמון מושלם לכבוד יום קנדה המצוין היום.

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באירוויזיון האחרון שנערך בווינה התארחה משלחת קנדית שכללה שלושה משקיפים, זאת לאחר בשנה שעברה הצעת חוק התקציב הלאומי של קנדה שפורסמה בתחילת חודש נובמבר 2025, גילתה כי הממשלה בחנה כבר אז השתתפות, במסגרת צעדים לחיזוק השידור הציבורי במדינה.

כזכור, לפני התחרות שהתקיימה השנה פרשו חמש מדינות בעקבות השתתפות ישראל - ספרד, הולנד, אירלנד, סולבניה ואיסלנד. בעקבות זאת, איגוד השידור האירופי החל במאמצים להביא מדינות אחרות שימלאו את הפער שנוצר בגלל הפרישה ההמונית, מה שהחזיר לתחרות מדינות ממזרח אירופה - רומניה, מולדובה, והמנצחת בולגריה. עם הניצחון של בולגריה, צפון מקדוניה הודיעה גם היא על חזרה לתחרות בשנה הבאה, ובאיגוד השידור האירופי מקווים שמדינות נוספות ממזרח אירופה, בהן הונגריה וסלובקיה, יחזרו לתחרות.

אירוויזיון 2027 אומנם יהיה הראשון בו לקנדה תהיה נציגות רשמית, אך זו אינה תהיה הפעם הראשונה שבה משתתף זמר ממוצא קנדי - בשנת 1988 סלין דיון ניצחה בתחרות כשייצגה את שוויץ, ולאחר מכן פצחה בקריירה עולמית. בשנת 2001 נטשה סן פייר ייצגה את צרפת והגיעה למקום הרביעי.