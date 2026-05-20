עונת אירוויזיון 2026 רק הסתיימה, וכבר החלו הדיבורים וההכנות לקראת אירוויזיון 2027, שיתקיים בבולגריה בעקבות זכייתה של דארה עם השיר Bangaranga. למרות שיש עוד שנה שלמה עד המהדורה הבאה של התחרות, יש מדינות שכבר מתחילות להערים קשיים.

רשות השידור הפלמית של בלגיה מאיימת כי במידה ואיגוד השידור האירופי לא יערוך הצבעה ישירה בקרב המדינות החברות בו על השתתפות ישראל בתחרות בשנה הבאה - היא תפרוש. בריאיון שהעניקה דוברת רשות השידור הפלמית לפני שידור גמר אירוויזיון 2026, היא אמרה כי "הסיכויים שנשלח אמן בשנה הבאה קלושים. אנו מצפים מאיגוד השידור האירופי להשמיע הצהרה ברורה נגד מלחמה ואלימות ובעד כבוד לזכויות אדם".

בלגיה מיוצגת באיגוד השידור האירופי על ידי שני תאגידי שידור, אחד מייצג את האוכלוסיה הפלמית במדינה, והשני מייצג את האוכלוסיה דוברת הצרפתית, כאשר הן עושות ביניהן רוטציה על האחריות לשליחת נציגות לאירוויזיון בכל שנה. ב-2026 הכבוד נפל על רשות השידור דוברת הצרפתית במדינה, אשר נוקטת בקו פחות מחמיר משל מקבילתה הפלמית.

באירוויזיון 2024, רשות השידור הפלמית החלה להביע את התנגדותה להשתתפות ישראל בתחרות, כאשר הציגה שקופית מטעם ועד עובדי הרשות לפני משדר חצי הגמר בו השתתפו בלגיה וישראל, בה נכתב: "זו פעולה תעשייתית. אנו מגנים את הפרות זכויות האדם של מדינת ישראל. יתרה על כך, מדינת ישראל הורסת את חופש העיתונות. זו הסיבה שאנחנו מפסיקים את השידור לרגע”.

השנה בלגיה יוצגה על ידי הזמרת אסילה, אשר הגיעה למקום ה-21, זאת לאחר שקיבלו 0 נקודות מהצבעת הקהל. לפני התחרות, אסילה הגנה על השתתפותה של ישראל בתחרות, ואמרה בריאיון: "אני מבינה את ההשקפות שיש סביב נושא השתתפות ישראל בתחרות, אבל בשבילי זו משפחה מוזיקלית אחת גדולה".

תקווה לחזרה של מדינות שפרשו

למרות האיומים על חרם מצד בלגיה, יש מדינות אחרות שקיים סיכוי שיחזרו לתחרות בשנה הבאה. סלובניה, שבחרה להחרים את התחרות השנה בעקבות השתתפות ישראל, חוותה לאחרונה טלטלה פוליטית כאשר הממשלה הפרו-פלסטינית נפלה. בנוסף, במדינה גובש רוב לממשלה תחת יאנז יאנשה, שכיהן כראש ממשלת סלובניה בעבר, וידוע כפרו-ישראלי נלהב. רשות השידור הסלובנית כפופה למדיניות הממשלה, ואם אכן תקום במדינה ממשלה פרו-ישראלית, צפוי שגם רשות השידור המקומית תנקוט בקו שפחות מתנגד לישראל כמו עכשיו.

בנוסף לסלובניה, הממשלה החדשה בהונגריה מעלה גם היא את הסיכוי לחזרה של המדינה לתחרות. הונגריה השתתפה בפעם האחרונה באירוויזיון בשנת 2019, כאשר התחרות התקיימה בתל אביב. רשות השידור ההונגרית לא ציינה סיבה מפורשת לפרישתה מהתחרות, אך רבים מייחסים זאת למדיניות האנטי-להט"בית של ממשלת אורבן, זאת לאור העובדה שתחרות האירוויזיון מזוהה לרוב עם קהילת הלהט"ב. בהונגריה מקווים כי ממשלתו החדשה של פטר מדיאר תנהיג מדיניות יותר ליברלית מזו של ויקטור אורבן, ובתוך כך גם תסכים להחזיר את הונגריה לאירוויזיון.

הניצחון של בולגריה מסמן גם הוא חזרה אפשרית של כמה מדינות מזרח אירופיות. מדינות כמו צפון מקדוניה, בוסניה והרצגובינה וסלובקיה פרשו מהתחרות בשל קשיים כלכליים, וקיום התחרות בבולגריה צפוי להוזיל באופן משמעותי את עלויות האירוח וההשתתפות, אשר עלו בשנים האחרונות בשל אירוח התחרות במדינות מערב אירופה כמו אוסטריה ושוויץ, היקרות בהרבה.