"שיהא בי את האומץ": הלהיט ששבר את הרשת - יצא כסינגל | האזינו

ההמנון הוויראלי "שיהא בי את האומץ", שהפך לפסקול שליווה את הציבור הישראלי במהלך המלחמה נגד איראן, הושק היום (שלישי) באופן רשמי כסינגל בכל פלטפורמות הניו-מדיה ובתחנות הרדיו.

השיר, שנולד כקטע קצר ברשתות החברתיות על ידי היוצרת והמפיקה מיתריי, עבר עיבוד והפקה אולפנית מקצועית על ידי נטע ברזילי והמפיק בנו (Benno).

מיתריי, מוזיקאית עצמאית ששבה לישראל לאחר שנה של יצירה בברצלונה ובהודו, העלתה את הפזמון לראשונה כקטע "רילס" ספונטני שזכה לתפוצה חריגה של כעשרה מיליון צפיות במצטבר.

ההצלחה המטאורית כללה מאות אלפי שיתופים וגרסאות כיסוי של אמנים מובילים דוגמת סטטיק, שרק ותמיר בר, ואף הגיעה לשיא של הכרה תרבותית עם חיקוי בתוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת". הפוטנציאל המסחרי והאמנותי זוהה על ידי נטע ברזילי, שנטלה על עצמה את הניהול האמנותי של הזמרת והפיקה עמה את הגרסה הסופית.

התזמון של עליית השיר, מעט לפני פרוץ הסלמה ביטחונית ישירה מול איראן, העניק למילים "שיהא בי את האומץ" משמעות לאומית רחבה יותר.

לדברי היוצרת, אנשים רבים נאחזו בשיר כמקור לחיזוק אישי בתקופת אי-ודאות, מה שהפך אותו מתוכן בידורי להמנון המעודד חוסן נפשי.

מיתריי ציינה כי המטרה המרכזית הייתה לעורר בקרב המאזינים את האומץ להביא לידי ביטוי את עצמם, מסר שהדהד בקרב קהל רחב ומגוון.

הסינגל החדש מלווה בקליפ מלא המציג את הכוריאוגרפיה המזוהה עם השיר, שהפכה לסמל בקרב משתמשי הטיקטוק בישראל.

בימים אלה עומלת מיתריי על השלמת שירים נוספים ועל בניית מופע במה מלא שצפוי להיחשף בקרוב.

מילות השיר "שיהא בי את האומץ" / מילים ולחן: מיתריי

שיהא בי את האומץ

להביא את כל כולי

שיהא בנו האומץ

ושנביא

ושנביא

אני עדיין מתביישת

עדיין לא בטוחה

עדיין מתביישת

בין בני אדם

בני

אהבה

שיהא בי את האומץ

להביא את כל כולי

שיהא בנו האומץ

ושנביא

ושנביא

תקראו לי משוגעת

תקראו לי הזויה

גם ככה אין לדעת

מה כאן אמת

מה

אשליה

עדיין מבקשת

לשחרר שליטה

אין גבול בשום שמים

למי אני

אהיה

שיהא

שיהא

שיהא

אהיה

שיהא

שיהא

שיהא

שיהא בי את האומץ

להביא את כל כולי

שיהא בנו האומץ

ושנביא

ושנביא

