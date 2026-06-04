הונה המצטבר של כוכבת הפופ הגיע לרף של שני מיליארד דולר, נכון לחודש יוני, כך לפי נתוני המגזין הכלכלי פורבס. נתון זה ממצב את סוויפט בת ה-36 כמוזיקאית העשירה ביותר בהיסטוריה, כשהיא עוקפת את שיאי ההכנסות הקודמים בתעשיית הבידור העולמית ומבוססת כאימפריה כלכלית עצמאית.

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המנוע הכלכלי המרכזי מאחורי הזינוק הנוכחי הוא סיבוב ההופעות העולמי שלה, "The Eras Tour", אשר נמשך 21 חודשים והקיף חמש יבשות.

לפי דיווח רשמי של חברת ההפקות "טיילור סוויפט טורינג" שפורסם בעיתון הניו יורק טיימס, סיבוב ההופעות חצה את רף שני מיליארד הדולרים בהכנסות ברוטו, והפך למופע המצליח ביותר בכל הזמנים.

כל 149 ההופעות באצטדיוני הענק נמכרו לחלוטין, עם קהל מצטבר של מעל עשרה מיליון צופים ומחיר כרטיס ממוצע שעמד על 204 דולרים. לפי ניתוח של חברת בלומברג אקונומיקס, ההופעות בלבד תרמו כ-4.3 מיליארד דולר לתוצר המקומי הגולמי של ארצות הברית בשל תיירות וצריכה סביב האירועים.

הטירוף סביב המופע תורגם גם לסרט קולנוע תיעודי שגרף 261 מיליון דולר בקופות ברחבי העולם, לאחר שסוויפט עקפה את האולפנים הגדולים, מימנה אותו בעצמה ושלשלה לכיסה מחצית מהרווחים, לצד מכירת זכויות שידור לחברת דיסני תמורת למעלה מ-75 מיליון דולר.

מלבד ההופעות, סוויפט ביצעה השנה מהלך פיננסי ואמנותי אסטרטגי ששינה את מאזן הכוחות בתעשיית המוזיקה. ב-30 במאי 2025 הודיעה הזמרת כי רכשה בחזרה את זכויות המאסטרס (הקלטות המקור) על ששת אלבומיה הראשונים מחברת ההשקעות שמרוק קפיטל, תמורת סכום מוערך של כ-360 מיליון דולר.

המהלך הגיע לאחר מאבק ארוך שהחל ב-2019, אז נרכשו זכויותיה על ידי המפיק סקוטר בראון במהלך שסוויפט הגדירה כבריונות, מה שהוביל אותה להקליט מחדש את אלבומיה תחת המותג "(Taylor's Version)" כדי לפגוע בשווי הנכסים הגנובים.

כעת, משחזרה השליטה המלאה לידיה, שווי קטלוג השירים צפוי להמשיך ולטפס בעקבות פתיחת האפשרות למכירת עותקים פיזיים, שילוב שירים בסרטים ופרסומות, ותשלומי תמלוגים ישירים ללא תלות בגורמים חיצוניים.

במקביל לחזרה לקטלוג הישן, היצירה החדשה של סוויפט ממשיכה לשבור שיאי מכירות פיזיים ודיגיטליים בקצב מהיר. אלבומה ה-11, "The Tortured Poets Department", שיצא באפריל 2024, הגיע למעמד של שמונה פלטינות בארצות הברית עם מכירות של מעל שמונה מיליון עותקים, והחזיק במקום הראשון במצעד הבילבורד במשך 17 שבועות.

חודשים ספורים לאחר מכן, באוקטובר 2025, שחררה את אלבומה ה-12, "The Life of a Showgirl", ששבר את שיא המכירות ההיסטורי בשבוע הראשון עם למעלה מארבעה מיליון עותקים, ובכך עקף את השיא הקודם של הזמרת אדל.

כוחה הכלכלי בתחום המוזיקה הפיזית חריג במיוחד בעידן הסטרימינג: לפי נתוני חברת לומינייט, אחד מכל 15 תקליטי ויניל שנמכרים בארצות הברית שייך לסוויפט.

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197 מיליון דולר: כך נראית העבודה אצל טיילור סוויפט

את הונה העצום מנתבת סוויפט לשלושה אפיקים מרכזיים: נדל"ן יוקרתי, מענקים לצוותי העבודה שלה ותרומות ענק לפעילויות צדקה. פורטפוליו הנכסים שלה מוערך ב-110 מיליון דולר וכולל שמונה נכסים בארבע מדינות, בהם אחוזה בשווי 30 מיליון דולר בבוורלי הילס שהוכרזה כאתר מורשת היסטורי, מתחם דירות בשווי 40 מיליון דולר בשכונת טרייבקה בניו יורק, ואחוזת חוף מפורסמת ברוד איילנד. לצד חיי הזוהר, סוויפט חילקה מענקי חג מיוחדים ובונוסים בשווי של כ-197 מיליון דולר לכלל עובדי סיבוב ההופעות שלה, כולל רקדנים, טכנאי קול ונהגי משאיות הלוגיסטיקה, שקיבלו צ'קים אישיים על סך 100 אלף דולר כל אחד.

תחום הפילנתרופיה מהווה חלק בלתי נפרד מהנרטיב הציבורי של הכוכבת, המקפידה לסייע באופן קבוע לארגונים חברתיים ולאוכלוסיות במצוקה. במהלך השנתיים האחרונות העבירה סוויפט תרומות בסך מיליוני דולרים לבנקי מזון מקומיים בכל עיר שבה הופיעה, לצד תרומה של 5 מיליון דולר לנפגעי הוריקן הילרי והוריקן מילטון, ומיליון דולר לכל אחד מהארגונים "Feeding America" ואיגוד הלב האמריקאי.

לאורך השנים תמכה כלכלית במאבקי הקהילה הגאה, העבירה 250 אלף דולר לכיסוי ההוצאות המשפטיות של הזמרת קשה במאבקה המשפטי, ותרמה מאות אלפי דולרים ישירות למעריצים שנקלעו למצוקה כלכלית או רפואית דרך פלטפורמות למימון המונים.

עושרה צפוי להישמר ואף לגדול בעתיד גם בזכות ניהול השקעות זהיר, כפי שקרה כאשר נמנעה ברגע האחרון מחתימה על עסקת חסות בשווי 100 מיליון דולר עם בורסת הקריפטו הקורסת FTX, לאחר שהטילה ספק בחוקיות ניירות הערך שלה – החלטה שהצילה אותה מתביעות ענק שבהן הסתבכו ידוענים אחרים.

עורכי דינה של סוויפט בחרו שלא להגיב רשמית לממצאי הדוח הכלכלי האחרון של פורבס.