24 שנים אחרי, כוכב הילדים טל מוסרי, שגילם את "אורי" ב"אח שלי הגדול" - חוזר לדמות ששיחק בסרט שהפך לחלק בלתי נפרד מהזיכרון הלאומי בימי הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. בריאיון לסיון יוסף במהדורת חמש שיתף: "לא ידענו שהיצירה תהיה נצחית, אני מקבל כל שנה תגובות מחיילים ואחים שכולים".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מוסרי שיתף כי בדרכו לאולפן קיבל הודעה מניצול טבח הנובה ב-7 באוקטובר: "הוא אמר לי שהוא צפה בסרט בהתרגשות וזוכר אותו כילד - אבל עכשיו הוא רואה אותו עם דמעות בעיניים, ומקדיש אותו לחברים שנפלו".

הכוכב ציין בריאיון מדוע הוא אוהב יצירות שמיועדות דווקא לילדים: "אני חושב שבסרט הזה יש את התשובה, הצלחנו ליצור משהו לילדים שהוא גם חוצה דורות, לנסות להסביר את הבלתי מובן - איך אפשר לחיות עם החסר והכאב. מאוד קשה להסבר זאת, ופה הצליחו".

הסרט "אח שלי הגיבור" מציג את אסף הנער, שמתקשה להמשיך בחייו לאחר נפילת אחיו הגדול אורי בלבנון, כשהוא מסרב להצטרף לטקסי יום הזיכרון ונשאר לבד בביתו - ומנהל שיחות דמיוניות עם אחיו.