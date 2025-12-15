הזמר אושר כהן פרסם הערב (שני) פוסט אישי ברשתות החברתיות בו התייחס למקרה האלימות שאירע במסעדה בירושלים בשבוע שעבר בעקבותיו נעצר אחיו בחשד לתקיפת בת זוגו ולתקיפת עובדי המסעדה. "חשוב לי לציין משהו", כתב, "בהנחה שהדברים נכונים, לפני שהוא אחי - אני מתבייש כל כך ומגנה את זה בכל תוקף!". לצד זאת, גינה את התקשורת שלדבריו הכפישו אותו וכתב כי "לא יעלה על הדעת שישימו תמונות שלי בצימוד לניידות משטרה, או יגידו שנכחתי בזמן האירוע. אני מרגיש שנעשה כאן עוול תקשורתי מאוד גדול כלפיי וזה חמור מאוד".

"אחיות ואחים יקרים שלי", כתב כהן כאמור, "כפי ששמתם לב מה קורה סביבי בימים האחרונים, אחי הגדול היה מעורב לכאורה באירוע אלימות בירושלים בו נטען כי הכה את בת זוגו (לכאורה). האירוע כרגע נמצא תחת הבירור של המשטרה ובית המשפט אבל עד אז - חשוב לי להיות גלוי אתכם ולהגיד לכם שבזמן שזה קרה אני הייתי כבר בתוך המיטה עם ארוסתי במלון והתחלנו את סופ"ש היום הולדת שהיא תכננה והשקיעה עבורי".

עוד הוסיף כהן, "שמעתי על המקרה מאבא שלי וקפצתי מהמיטה ופשוט שעטתי לכיוון האירוע. אחרי 20-30 דק בערך. לא ראיתי כלום מלבד שוטרים וניידת יס"מ ואחי בתוכה. שאלתי מה קרה, קיבלתי את המידע שרובכם כבר יודעים מהכתבות. הייתי בעיקר בהלם טוטאלי שאחי עומד בפני אישומים כאלו". "אבל חשוב לי לציין משהו", הדגיש, "בהנחה שהדברים נכונים, לפני שהוא אחי - אני מתבייש כל כך ומגנה את זה בכל תוקף! כל מי שמכיר אותי יודע שאישה אצלי בבית היא ערך עליון מלכותי וקדוש".

עם זאת, כהן הביע את אכזבתו מגופי התקשורת וכתב, "אבל מעבר לזה שאני מתבייש בדבר הזה, אני מתבייש מאוד ואפילו מאוכזב מגופי התקשורת, שבשביל כותרות יעשו כל דבר כמו להכפיש אותי, לפגוע בשמי הטוב ובקריירה שאתם ואני בונים במשך שנים בחרדת קודש ובחסדי ה' יתברך". עוד ציין כי "לא יעלה על הדעת שישימו תמונות שלי בצימוד לניידות משטרה, או יגידו שנכחתי בזמן האירוע. אני מרגיש שנעשה כאן עוול תקשורתי מאוד גדול כלפיי וזה חמור מאוד. זה משפיע עליי ועל משפחתי נפשית בצורה מאוד קשה ויכול ליצור עוד נזקים משמעותיים לחיי בעתיד". בסיום הפוסט, הוא חתם עם אמירות תודה למברכיו על יום הולדתו שחוגג הוא היום.

כזכור, אחיו של הזמר אושר כהן נעצר בשבוע שעבר בחשד לתקיפת בת זוג, תקיפה הגורמת חבלה ואיומים ובתקיפת עובדי המסעדה. האירוע קרה במהלך בילוי במסעדת ז'נז'ריה של אסף גרניט בשכונת רחביה בירושלים לאחר הופעה בעיר. כהן שהה בחדרו במלון ולאחר שאחיו נעצר - הגיע לבדוק לשלומו. מטעמו נמסר: "לאושר אין קשר לאירוע ומגנה אלימות מכל סוג".