גלובוס הזהב: הזוכים הגדולים, והכישלון של הסרט הפלסטיני

"קולה של הינד ריג'ב", שהיה מועמד בקטגוריית הסרט הזר, לא זכה בפרס • השחקן טימותי שאלאמה זכה בפרס השחקן הטוב בקטגוריית קומדיה • וההספד: "חלק מאנשי הצוות איבדו את יקיריהם בזמן הכנת הסרט, אנו כאן בגללכם"

מעיין רפאל
מעיין רפאל ■ קשבת דסק החוץ
טימותי שאלאמה, הזוכה בפרס השחקן הכי טוב בקטגוריית קומדיה/מיוזיקלי
טימותי שאלאמה, הזוכה בפרס השחקן הכי טוב בקטגוריית קומדיה/מיוזיקלי

בטקס פרסי גלובוס הזהב לשנת 2025 שהתקיים הלילה (שני) זכו מספר סרטים וסדרות בפרסים הגדולים, כאשר אחד הסרטים הזרים שהגיעו לתחרות, "קולה של הינד ריג'ב", העוסק במותה של הילדה העזתית במלחמה, לא זכה בקטגוריית הסרט הזר. בין הדמויות המוכרות שזכו, קיבל השחקן טימותי שאלאמה את פרס השחקן הטוב בקטגוריית קומדיה/מיוזיקלי.

סרט הדרמה הזוכה היה "המנט" בהשראת שייקספיר, לאחר שהתמודד מול "ערך סנטימנטלי", "פרנקנשטיין", "זו הייתה רק תאונה", "הסוכן החשאי", "ערך סנטימנטלי" ו"חוטאים". 

"חלק מאנשי הצוות איבדו את יקיריהם בזמן שעשינו את הסרט הזה, חלקם עדיין נאבקים. אנחנו רוצים לומר שאנחנו חושבים עליכם, אנחנו כאן בגללכם, אנחנו אוהבים אתכם", סיפרה הבמאית קלאו ז'או.

יותר גרוע מהוליווד: הסרט "הים" העוסק בילד פלסטיני זכה - מיקי זוהר החליט על עצירת מימון פרסי אופיר

"התבגרות" זכתה בפרס המיני-סדרה, סדרת אנתולוגיה או סרט טלוויזיה הטובה ביותר, והסרט "קרב רודף קרב" זכה בסרט הטוב ביותר בקטגוריית קומדיה/מיוזיקלי. בין השמות המוכרים שנכחו במקום היו סת' רוגן, שזכה בפרס השחקן הראשי בסדרת קומדיה, וקיילי ג'נר, לאונרדו דיקפריו וג'וליה רוברטס.

