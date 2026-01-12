גלובוס הזהב: הזוכים הגדולים, והכישלון של הסרט הפלסטיני

בטקס פרסי גלובוס הזהב לשנת 2025 שהתקיים הלילה (שני) זכו מספר סרטים וסדרות בפרסים הגדולים, כאשר אחד הסרטים הזרים שהגיעו לתחרות, "קולה של הינד ריג'ב", העוסק במותה של הילדה העזתית במלחמה, לא זכה בקטגוריית הסרט הזר. בין הדמויות המוכרות שזכו, קיבל השחקן טימותי שאלאמה את פרס השחקן הטוב בקטגוריית קומדיה/מיוזיקלי.

סרט הדרמה הזוכה היה "המנט" בהשראת שייקספיר, לאחר שהתמודד מול "ערך סנטימנטלי", "פרנקנשטיין", "זו הייתה רק תאונה", "הסוכן החשאי", "ערך סנטימנטלי" ו"חוטאים".

"חלק מאנשי הצוות איבדו את יקיריהם בזמן שעשינו את הסרט הזה, חלקם עדיין נאבקים. אנחנו רוצים לומר שאנחנו חושבים עליכם, אנחנו כאן בגללכם, אנחנו אוהבים אתכם", סיפרה הבמאית קלאו ז'או.

"התבגרות" זכתה בפרס המיני-סדרה, סדרת אנתולוגיה או סרט טלוויזיה הטובה ביותר, והסרט "קרב רודף קרב" זכה בסרט הטוב ביותר בקטגוריית קומדיה/מיוזיקלי. בין השמות המוכרים שנכחו במקום היו סת' רוגן, שזכה בפרס השחקן הראשי בסדרת קומדיה, וקיילי ג'נר, לאונרדו דיקפריו וג'וליה רוברטס.