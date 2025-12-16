המועמדים לאוסקר: הפלסטיני בפנים - הישראלי נשאר בחוץ

האקדמיה האמריקנית לקולנוע הכריזה היום (שלישי) על מועמדים ב-12 קטגוריות בטקס פרסי האוסקר ה-98 שייערך בסוף חודש מרץ הקרוב, וכבר נראה שהשנה מצפה לקהל הישראלי אכזבה.

הסרט התוניסאי "קולה של הינד רג'ב", העוסק במותה של הילדה העזתית, מועמד בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר, בעוד שהסרט הישראלי "הים", שנבחר לייצג אותנו בטקס האוסקר ועוסק גם הוא בילד פלסטיני, נותר ללא מועמדות.

כמו כן, מועמדים השנה בקטגוריית הסרט הזר שני סרטים של חברת Watermelon Productions, אשר סרטיה עוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואחד מהסרטים של החברה אף מועמד מטעם מדינת פלסטין.

עם זאת ישנה נקודת אור מרשימת המועמדים השנה - הסרט Holding Liat, אשר עוסק בחטיפתם של ליאת אצילי ובעלה אביב ז"ל מביתם בקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר, מועמד בקטגוריית סרט התעודה הטוב ביותר. הסרט הופק על ידי דארן ארונופסקי, אחד הבמאים ההוליוודים המוערכים ביותר כעת.

למרות התחרות המאיימת בקטגוריית הסרט הזר השנה, נראה שהסיכויים נמצאים דווקא לטובתו של הסרט "ערך סנטימנטלי" הנורווגי, אשר רבים מהמרים עליו כזוכה הפוטנציאלי בקטגוריה.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיב: "הצדק לפעמים מנצח. הסרט הפרו-פלסטיני 'הים' שמציג את ישראל כמדינת אפרטהייד, זכה באופן אבסורדי ומוזר בחמישה פרסי אופיר אך לא נכנס לרשימת המועמדים לאוסקר. מסתבר שבמקרה הזה, גם ההכפשה של המדינה שלנו לא עזרה להצלחת סרט. עצוב שהפרסים שניתנו לסרט, לא הגיעו בשל איכויות קולנועיות אלא בעיקר בשל העמדות והתפיסות האנטי ישראליות שהציג".