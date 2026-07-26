סולד אאוט תוך שעות: שרית חדד חוגגת 30 שנות קריירה במופע ענק

בתוך שעות ספורות נעלמו 30 אלף כרטיסים להופעת הענק של שרית חדד בפארק הירקון, המציינת שלושה עשורי קריירה. ההישג הזה הוא הרבה מעבר למכירת כרטיסים מהירה - הוא נקודת שיא של מסע מוזיקלי מרגש שהתחיל הרבה לפני הפארקים הגדולים, בלב ליבו של הפסקול הישראלי.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

המסע החל בתחילת שנות התשעים. חדד, שנולדה בעפולה בשם שרה חודדאטוב, הייתה נערה שחרשה מועדונים ברחבי הארץ לצד מנהלה האישי, אבי גואטה. ההצלחה לא הגיעה בן לילה אלא נבנתה בהתמדה ובעבודה קשה, מהופעות קטנות וצנועות ועד להפיכתה לאחת הזמרות הגדולות והמשפיעות ביותר במוזיקה הישראלית.

היא הייתה מחלוצות הז'אנר הים-תיכוני שפרצו מהשוליים אל מרכז הבמה. גם ברמה האישית בחרה חדד באמת שלה: כשיצאה מהארון ב-2021 וחשפה את בת זוגה, הוכח שהקשר עם המעריצים חזק מכל תהייה. הקהל חיבק את הבחירה האמיצה, והאהבה לשרית ולשיריה נותרה איתנה וללא תנאי.

כיום, בגיל 47, שרית חדד כבר לא צריכה להוכיח דבר. שלושה עשורים אחרי שעלתה לראשונה לבמות הקטנות, הסולד-אאוט בפארק הירקון הוא החותמת הסופית לקריירה ענפה שמעצבת את התרבות המקומית. זוהי לא רק הצלחה של ערב אחד, אלא סיפור על אישה שהפכה לסמל של כישרון, התמדה ואמת פנימית.