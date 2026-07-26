איך באד באני הפך מהראפר של הקהילה הלטינית לכוכב הכי גדול בעולם?

עד לפני כמה שנים באד באני היה כוכב בעיקר בקהילה הלטינית בארצות הברית, אך בשנים האחרונות הפך לאחד האמנים הגדולים בעולם. הזמר והראפר מפוארטו ריקו שבר שיאי סטרימינג, הפך לאמן הלטיני הראשון שחצה את רף מיליארד הדולר ממכירת כרטיסים, וסיבוב ההופעות הנוכחי שלו ממלא אצטדיונים ברחבי העולם.

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רבים מייחסים את הפריצה הגלובלית שלו להופעתו בסופרבול השנה, שחשפה אותו לקהל אמריקני רחב הרבה יותר. מאז, הצלחתו רק הלכה והתעצמה, למרות, ואולי דווקא בזכות העובדה שהוא מתעקש להמשיך לשיר בספרדית בלבד.

מומחים למוזיקה מסבירים כי לצד הלהיטים, הקשר ההדוק של באד באני לפוארטו ריקו, הזהות הלטינית והאותנטיות שהוא משדר הפכו אותו לתופעה תרבותית החוצה גבולות. גם בישראל הפופולריות שלו מזנקת, כאשר אלפי ישראלים טסים להופעותיו, והרשתות החברתיות מוצפות בתיעודים מסיבוב ההופעות ובחלום לזכות לעלות ל"קסיטה" - הבית הוורוד שעל הבמה שהפך לאחד מסמליו המזוהים ביותר.