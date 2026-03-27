האומן הישראלי אמיר פתאל המציג בימים אלו בתערוכה שנערכת במקסיקו סיטי, נזקק לליווי צמוד של משטרת מקסיקו בעקבות איומים, הפגנות נגדו והודעות נאצה על רקע מוצאו הישראלי. האירוע, שהחל כמתקפה ברשתות החברתיות, הסלים כאשר קבוצת מפגינים הגיעה למתחם התערוכה במטרה להתעמת עמו, מה שאילץ את כוחות הביטחון המקומיים להתערב כדי לאפשר לו לעזוב את המקום בביטחה.

לדברי האומן, המתגורר בברלין ב-25 השנים האחרונות, המתקפה מתנהלת במישורים המקוונים והפיזיים כאחד. הוא תיאר בסרטון באינסטגרם שפורסם ביום רביעי "גל מתואם של שנאה" שכלל מאות הודעות מאיימות, חלקן בעלות אופי אנטישמי מובהק המזכיר את זוועות השואה. בין היתר, הוצגו צילומי מסך של תגובות שבהן נכתב: "כמה מאבותיך אני יכול להכניס למאפרה?" ו"תחזור לאושוויץ, אם תבוא למקסיקו נכניס אותך לתנור גרמני".

פתאל הדגיש כי מה שהופך את המקרה למטריד במיוחד היא העובדה שהתוקפים אינם "בוטים" או חשבונות פיקטיביים, אלא אנשים מתוך הקהילות שאליהן הוא משתייך - קהילת האומנים והקהילה הגאה. "כאומנים, אנחנו אמורים לייצר מרחב לדיאלוג ולמורכבות, לא לעשות דה-הומניזציה אחד לשני", אמר. הוא הוסיף כי יצירותיו וחשבונות המדיה החברתית שלו עוסקים ביצירה בלבד ואינם כוללים תוכן פוליטי, מה שמעיד שהמתקפה מופנית כלפיו אך ורק בגלל שנולד בתל אביב.

האירוע במקסיקו סיטי אינו מקרה בודד, אלא חלק ממגמה רחבה מאז טבח ה-7 באוקטובר. אומנים ישראלים רבים הפועלים בחו"ל מדווחים על ביטולי תערוכות, חרמות וגילויי עוינות מצד קולגות ומוסדות תרבות. לפי נתוני ארגונים העוקבים אחר אנטישמיות בעולם, נרשמה עלייה של מאות אחוזים בפגיעה בישראלים ויהודים במרחבים הציבוריים בערים מרכזיות באירופה ובאמריקה הלטינית.

האומן סיכם את דבריו בקריאה לחבריו למקצוע שלא לחשוש ולהשמיע קול: "אומנים ישראלים רבים חווים חוויות דומות, אך מפחדים לדבר כדי לא להחמיר את המצב. זה לא עניין של פוליטיקה, זה עניין של כבוד בסיסי ועמידה מול שנאה".