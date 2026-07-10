מה יש לספרדים נגד הלהיט החדש של נועה קירל? הזמרת הישראלית המובילה צילמה קליפ לכבוד המונדיאל, ובכוונה או שלא - את כל הפנדלים שם מחמיצים שחקנים בחולצת נבחרת ספרד. במדינה האנטי-ישראלית האירוע לא ממש עבר בשתיקה.

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בקליפ של השיר החדש של קירל "חושב שאתה מסי", שהוציאה לרגל המונדיאל, היא נכנסת בין קורות השער, כפי שעושה במציאות בעלה, דניאל פרץ, השוער של הקבוצה האנגלית סאות'המפטון. קירל נראית כשהיא הודפת בקלילות את כל הכדורים שנבעטים לעברה על ידי שחקן נבחרת ספרד.

באופן לא מפתיע בספרד, אחת המדינות הביקורתיות ביותר כלפי ישראל בשנים האחרונות, לא אהבו את השימוש במדי הנבחרת ואת הבדיחה על חשבונם, זאת בלשון המעטה. היחסים בין המדינות הפכו עכורים במיוחד בשנים האחרונות, בשל העמדות הקיצוניות של מי שעומד בראש המדינה.

העמודים האישיים של קירל ובעלה התמלאו בהודעות שנאה, והעיתונאית הספרדייה לילה חמד, הידועה בעמדותיה הפרו-פלסטיניות, כתבה ברשת X: "הזמרת הישראלית נועה קירל העלתה סרטון שבו היא מתמודדת מול נבחרת ספרד ועוצרת את כל הפנדלים שלהם. כדאי לזכור שבן הזוג שלה הוא דניאל פרץ, השוער הגרוע ביותר של באיירן מינכן במאה הנוכחית, מחמם ספסל בהמבורג ועכשיו שוער בצ'מפיונשיפ. מביך". חמד אף קראה לנבחרת ספרד לסיים את החוזה שלה עם אדידס, שכן השיר של קירל הוא שיתוף פעולה עם השלוחה הישראלית של החברה.

החל מהכרה במדינה פלסטינית, הפגנות פרו-פלסטיניות נרחבות ועד להחרמת האירוויזיון האחרון עקב השתתפותה של ישראל - נדמה שזוהי הסערה התורנית החדשה בין המדינות. במקרה של קירל, בכל אופן, נראה שגם זה לא יעצור אותה.