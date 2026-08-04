אזהרה חריגה לבתי הקולנוע ברחבי הארץ, בדמות איסור להכניס קטינים להקרנות סרט האימה החדש "איש הגלידה" - גם אם הם מלווים בהוריהם. אמש (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו נוי בן ארצי בדקה את הסיבות למהלך - והתגובות.

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בניגוד להליכים שגרתיים שבהם נקבעות מגבלות גיל של 14 או 16, הפעם מבקשת המועצה לביקורת סרטים להקפיד באופן מיוחד שצופים מתחת לגיל 18 לא ייכנסו לאולם ההקרנה, גם אם הם מלווים בהוריהם.

הסיבה להחלטה היא רמת אלימות חריגה וקשה. העלילה כוללת סצנות גרפיות קשות של עריפת ראשים, ניסור גופות ומעשי רצח אכזריים במיוחד. הסרט הוא יצירתו של הבמאי אילי רוט, המוכר כמי שמביים סרטי אימה גרפיים וקשים לצפייה. כיום, סרטי אימה נעים פחות על ציר הפחד ויותר על הציר שבו ככל שהסרט עקוב מדם ודוחה יותר - כך הוא קשה יותר לצפייה.

בבתי הקולנוע נערכים לעמוד בדרישת החוק: הצוותים תודרכו, שעות ההקרנה שונו, והאכיפה תתבצע בשתי דרכים מרכזיות:

בקופות: לקוח שלא יציג תעודת זהות המוכיחה את גילו - לא יוכל לרכוש כרטיס.

בכניסה לאולם: עבור מי שרכש כרטיסים באינטרנט, יועמד סדרן בכניסה שיבדוק וידאא שהצופה אכן עומד במגבלת הגיל.

אף שהגבלת הגיל נועדה למנוע צפייה של בני נוער, הסערה והעניין התקשורתי סביב הסרט עשויים להשיג דווקא את התוצאה ההפוכה. יצירת הבאזז מגבירה את הסקרנות וה"הייפ" בקרב ילדים ונוער, שעלולים לחפש דרכים חלופיות לצפות בו - אפילו באופן פיראטי.

בשורה התחתונה, לצד הרגולטור ובתי הקולנוע, האחריות המרכזית מוטלת על ההורים, שכן הם אלה שייאלצו להתמודד עם הסיוטים של ילדיהם בעקבות הצפייה בסרט.