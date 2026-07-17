אחרי אירופה: אושרה רפורמת "מה שטוב לארה"ב - טוב לישראל"

רגע לפני הפיזור, הכנסת אישרה הלילה (בין חמישי לשישי) בקריאה שנייה ושלישת את חוק רפורמת "מה שטוב לארה"ב - טוב לישראל", המאפשר לייצר, לייבא ולשווק בישראל מגוון רחב של מוצרים המיוצרים בארה"ב והעומדים ברגולציה הפדרלית האמריקנית.

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החוק מצטרף לרפורמת "מה שטוב לאירופה - טוב לישראל", אשר קבע כי ניתן לייבא ולשווק בישראל מוצרים בעלי תו תקינה אירופי. על פי משרד הכלכלה והתעשייה, המהלך צפוי להפחית חסמים רגולטוריים, להרחיב את מגוון המוצרים שניתן לייבא לישראל, ולהגביר את התחרות במשק לטובת הצרכנים והעסקים בישראל.

בדומה לרפורמה האירופית, גם הרפורמה האמריקנית תיושם במספר פעימות. בשלב הראשון, שייכנס לתוקף בתחילת 2027, ייכללו מוצרי תינוקות וילדים, בהם צעצועים, בקבוקים, מיטות, עגלות, אביזרי שתייה, נדנדות וטרמפולינות. כמו כן ייכללו בשלב הזה חומרי ניקוי, אבקות כביסה, אבקות למדיח ומוצרי ניקוי נוספים.

במשרד הכלכלה והתעשייה אומרים כי הרפורמות שקודמו בתחום התקינה והייבוא הביאו להפחתה של למעלה מ-80% מהנטל הביורוקרטי בתהליך, וטוענים כי היא תרמה לפתיחת השוק וירידה במחירי המוצרים המיובאים, לצד ירידה בריכוזיות.

עם אישור הרפורמה האמריקנית, במשרד מקווים כי היא תחזק את יחסי הסחר והכלכלה בין ישראל לארצות הברית ותרחיב את היקף הסחר, תעודד השקעות ותיצור הזדמנויות חדשות עבור יבואנים, יצרנים ועסקים בשתי המדינות.

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת: "השלמנו היום מהלך כלכלי-צרכני חשוב לפתיחת המשק הישראלי. החוק שאושר מהווה המשך ישיר להצלחה של רפורמת 'מה שטוב לאירופה - טוב לישראל' שנכנסה לתוקף לפני כשנה וחצי וכבר משפיעה על השוק ומורידה מחירים. המהלך הזה לא רק יקדם את הסחר עם ארה"ב, אלא יביא בשורה ישירה לציבור הצרכנים - יותר תחרות, יותר כוח לצרכן, ומחירים זולים יותר בשוק".