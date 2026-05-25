בשורה דרמטית לעשרות אלפי זכאים וזוגות צעירים: ההרשמה להגרלה ה-11 של תוכנית "דירה בהנחה" של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נפתחה היום (שני). במסגרת הגרלת הענק הנוכחית, יוגרלו 7,922 יחידות דיור בעשרות הגרלות שונות, המתפרסות על פני 19 ערים ויישובים ברחבי הארץ.

ההגרלה הנוכחית שמה דגש חסר תקדים על הוקרת מערך המילואים: 50% מכלל הדירות שיוגרלו יוקצו למשרתי מילואים פעילים, כאשר מתוך נתח זה, כ-25% יוקצו באופן ממוקד ללוחמים.

"מי שעזב בית, משפחה ועבודה כדי לשרת את המדינה – יקבל ממנה חזרה", הצהיר שר הבינוי והשיכון חיים כץ עם השקת הסבב. "נמשיך להסיר חסמים ולקדם שיווקי קרקע והגרלות נוספות להגדלת ההיצע ולהנגשת פתרונות דיור לצעירים".

לראשונה בהגרלה זו, יש סנכרון ישיר מול נתוני משרד הביטחון. בעקבות פסיקת בג"ץ, הזכאות להשתתפות בהגרלה מותנית בכך שלפי נתוני צה"ל, המועמד היחיד או כל אחד מבני הזוג אינם מוגדרים כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. במשרד השיכון אמרו כי "בדיקה קריטית זו תתבצע אוטומטית מיד לאחר סגירת ההרשמה, באמצעות סנכרון נתונים מאובטח שיועבר מצה"ל ומערכת הביטחון, ומי שלא הסדיר את מעמדו - מועמדותו תבוטל".

איפה מוגרלות הדירות? רשימת היישובים הבולטים

הגרלות הדיור יתקיימו ב-19 יישובים מצפון ועד דרום.

מרכז ושפלה: ראשון לציון, רחובות, כפר סבא, אשדוד, מזכרת בתיה, בית דגן.

צפון: נהריה, כפר מנדא.

יו"ש: מעלה אדומים.

(הרשימה המלאה והמפורטת של כל 19 היישובים זמינה באתר ההרשמה הרשמי).

כמו בהגרלות הקודמות, אין שום חשיבות למועד ההרשמה במהלך הימים הקרובים (כלומר, מי שנרשם ביום הראשון מחזיק בסיכוי זהה למי שנרשם ביום האחרון). כל זכאי רשאי להירשם ל-3 ערים בלבד, ולכלל ההגרלות המתקיימות בתוך אותן ערים.

לוח הזמנים הקריטי: התאריכים שאסור לכם לפספס

7 ביוני 2026: המועד האחרון לחלוטין להנפקת אישור זכאות חדש. לאחר תאריך זה המערכת תיסגר ולא תאפשר הפקת אישורים עד לסיום הסבב.

22 ביוני 2026: נעילת ההרשמה הרשמית להגרלה ה-11.

מדריך מעשי: איך מנפיקים אישור זכאות?

הנפקת אישורי הזכאות מתבצעת באופן מקוון לחלוטין, ללא צורך בהגעה פיזית לסניפים. ניתן לעשות זאת באמצעות אחת משלוש החברות הבאות (הליך ההנפקה לוקח עד 10 ימי עבודה):

מילגם: טלפון 6078*

אלונים: טלפון 2850*

מעוף: טלפון 9344*

עלויות ופרטים טכניים:

עלות הנפקת אישור זכאות חדש: 200 ש"ח.

תוקף האישור: שנה שלמה מיום ההנפקה.

עלות הארכת תוקף לאישור קיים: 50 ש"ח.