דירה בהנחה: ההגרלה בוטלה לאחר הסנקציות שניתנו בבג"ץ הגיוס

משרד המשפטים הורה היום (שלישי) לדחות פעם נוספת את פתיחת ההרשמה להגרלת "דירה בהנחה", וזאת על רקע פסיקת בג"ץ שהורתה לבטל הטבות לתלמידי ישיבות שאינם מתגייסים. לפי דרישת משרד המשפטים, ההגרלה לא תיפתח עד אשר יוחרגו ממנה תלמידי הישיבות המוגדרים כמשתמטים.

מדובר בדחייה שנייה ברגע האחרון של ההגרלה הנוכחית. במקור, ההרשמה הייתה אמורה להיפתח ב-15 לחודש, אולם אז החליט שר השיכון, חיים כץ, להשהות את המהלך. הסיבה לדחייה הראשונה הייתה הרצון להגדיל את הקצאות הדיור למשרתי המילואים ל-50% גורף בכלל ההגרלות ובכל הערים.

ההצעה להגדלת מכסת המילואימניקים הובאה לאישור מועצת מקרקעי ישראל רק שלשום, ב-26 באפריל, אולם נכון לשעה זו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' טרם חתם על השינוי בתקנות עליהן הצביעה המועצה.

כעת, כאמור, נרשם עיכוב נוסף מכיוון משרד המשפטים. העיכוב הנוכחי מגיע בעקבות פסיקת בג"ץ בנושא המשתמטים שפורסמה אתמול, ודרישת המשרד להתאים את תנאי הזכאות להגרלה בהתאם להחלטה המשפטית.

אלפי משפחות בציבור החרדי שאינן מסדירות את מעמד הגיוס של בניהן צפויות לאבד בשבועות הקרובים הטבות כלכליות בשווי אלפי שקלים, בעקבות ההחלטה שקיבל ביום ראשון בית המשפט העליון. השופטים קבעו כי הממשלה נמנעת במידה בלתי סבירה מאכיפת החוק, והורו על לוחות זמנים קשיחים להתניית סבסוד מעונות יום, הנחות בנסיעה בתחבורה ציבורית והטבות ברכישת דירה בשירות צבאי פעיל או בהסדרת מעמד חוקי מול צבא הגנה לישראל.

כזכור, ביום ראשון גם הודיעו במשרד השיכון והבינוי ובמשרד האוצר כי מועצת מקרקעי ישראל בראשות השר חיים כץ אישרה את תוכנית "ממילואים למפתח": לפחות 50% מהדירות ב"דירה בהנחה" יוקצו למשרתי מילואים, הטבות משמעותיות ברכישת קרקע, קדימות בהגרלות לשכירות ארוכת טווח ומכרזים ייעודיים.