מדד המחירים לצרכן: האינפלציה מטפסת - וגם מחירי הדירות

מדד המחירים לצרכן פורסם היום (חמישי) ונותר בחודש דצמבר 2025 ללא שינוי בהשוואה לחודש נובמבר האחרון. מהמדד עולה כי האינפלציה מטפסת ל-2.6% - ומחירי הדירות עולים לראשונה זה שמונה חודשים ב-0.7%.

מדד המחירים שמתפרסם, נמצא בטווח התחזיות המקדימות של הכלכלנים למדד החודשי - שנעו בין -0.1%- ל0.1% - מה שמשקף עלייה צפויה לקצב האינפלציה השנתי של 2.5%-2.8%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה שעלה ב-1.0%, ירקות ופירות טריים שעלו ב-0.9%, דיור ותחבורה שעלו ב-0.7%, כל אחד.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תרבות ובידור שירד ב-2.6%, מזון שירד ב-0.8%, ריהוט וציוד לבית שירד ב-0.6% ובריאות שירד ב-0.4%.

שכר דירה לפי קבוצות שוכרים

יצוין כי בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 3.0% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 4.6%.

יודגש כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.

עוד מתפרסם גם מדד מחירי הדירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפיו בחודש נובמבר עלו מחירי הדירות ב-0.7% לעומת אוקטובר - לאחר שמונה חודשים רצופים של ירידות מחירים. ברמה השנתית נותרו מחירי הדירות ללא שינוי - עם עלייה של 0.1%, ובמחירי הדירות החדשות - נרשמה ירידה של 0.8% לעומת נובמבר 2024.

בחודש נובמבר, עלו לראשונה זה חודשים מחירי הדירות במחוזות תל אביב (1.2%) ומרכז (0.3%), ובירושלים נרשמה העלייה הגדולה ביותר - של 1.5%. במחוז חיפה, נרשמו גם בחודש זה ירידות של 0.3% במחירי הדירות ביחס לאוקטובר.