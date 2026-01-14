הצלילה נמשכת: ירידה של 18% במכירת דירות חדשות בנובמבר

"מהרמות הנמוכות שנרשמו מתחילת שנות ה-2000": הצניחה במכירת דירות חדשות נמשכה בנובמבר - ירדו ב-18% לעומת אשתקד, כך עולה מסקירה שמפרסם היום (רביעי) אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר.

לפי הסקירה, בנובמבר ככלל נרשמה התאוששות קלה במכירת דירות - אותה הובילו מכירות מחיר למשתכן - אך מכירות הקבלנים המשיכו לצנוח. בתוך כך מפרסמים באוצר לראשונה ניתוח של ביטולי עסקאות מכירה של קבלנים בשוק החופשי.

לפי הנתונים, שבוחנים עסקאות מ-2023, נרשם גידול בשיעור ביטולי העסקאות - שעומד על 3.6% מסך העסקאות כעת (לעומת חצי אחוז בלבד ב-2021). שכיחות ביטולים גבוהה במיוחד בבאר שבע - 6.5% מסך העסקאות. בשני שליש מהביטולים ההסבר שניתן לרשות המסים היה קשיים כלכליים של הרוכשים להשלמת העסקה. בין 2023-2025 נקלטו עד כה 1.3 אלף ביטולי עסקאות.

בסך הכל, בנובמבר לפי האוצר נרכשו 7,377 דירות - גידול של 3% לעומת נובמבר 2024, ועלייה משמעותית של 63% לעומת החודש הקודם בו נרשם שפל בשוק הדיור - בין היתר על רקע חגי תשרי. על פניו - התאוששות. עם זאת, בניכוי מכירות מחיר למשתכן שהיו גבוהות יחסית - היקף המכירות בשוק החופשי ירד לעומת השנה שעברה ב3%.

"בהשוואה רב שנתית של מספר העסקאות בשוק החופשי נמצא כי רמה זו בנובמבר 2025 הינה מהנמוכות ביותר שנרשמו מתחילת שנות האלפיים, כאשר הוא מקדים רק את חודשי נובמבר של האינתיפאדה השניה וזה שלאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל", מציינים בסקירה.

זאת, על רקע נתוני מכירות הקבלנים שעמדו בחודש זה על 2,922 דירות - כולל מחיר למשתכן. בהשוואה לחודש הקודם מדובר בגידול מתון של 1%, אך לעומת השנה שעברה - ירידה של 18%. מאז תחילת השנה, ינואר-נובמבר, סך הדירות שמכרו הקבלנים בשוק החופשי עומד על 19.9 אלף דירות - ירידה של 33% לעומת אשתקד.

בשוק היד שנייה נרשמה בחודש נובמבר התאוששות מסוימת. סך המכירות עמדו על 4,455 דירות - גידול של 6% בהשוואה לנובמבר 2024. גם ברכישות משקיעים נרשם בחודש זה גידול של 11% לעומת נובמבר שעבר - לאחר ירידות רצופות ברכישות אלה מפברואר 25.

הלמ"ס: ירידה של 12% במכירת דירות ברבעון האחרון

בתוך כך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את נתוני שוק הדיור לרבעון ספטמבר–נובמבר 2025, המצביעים על ירידה מתמשכת בפעילות. בתקופה זו נמכרו בישראל כ-19.9 אלף דירות – ירידה של 11.9% לעומת הרבעון הקודם ולעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הירידה החדה ביותר נרשמה במכירת דירות חדשות – צניחה שנתית של 16.6%. לעומת זאת, שוק דירות היד השנייה רשם ירידה מתונה יותר של 5.5%. במקביל, נרשמה עלייה דרמטית במלאי הדירות הלא-מכורות בידי קבלנים – שעמד בסוף נובמבר על 83,630 דירות. 31.4% מהן במחוז תל אביב (26.2 אלף), ו-24% במחוז מרכז.

העיר תל אביב מובילה במספר הדירות שנותרו למכירה עם 9,810 יחידות, אחריה ירושלים עם כ-8,290. ההיקף החריג של ההיצע עשוי להשפיע על מגמות המחירים קדימה: גם אם הביקושים יחזרו לשוק, צפוי שפע הדירות להקשות על עליית מחירים – במיוחד באזורי הביקוש בתל אביב והמרכז. ייתכן אף שמגמת הירידה תימשך.

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רוני בריק מסר: "השוק האט את קצב המכירות בחצי השני של 2025 לאור אי הוודאות הפוליטי והביטחוני שהעמיק במשק. בתוך החודשים שנסקרו נכללת גם תקופת החגים שנחשבת חלשה בדרך כלל. עם זאת, מדיווחים שאנחנו מקבלים, מתחילת השנה החלה מגמת גידול בולטת בתנועת קונים. היזמים והקבלנים מדווחים על היקף התעניינות הולך וגדל בשבועות האחרונים ובזהירות הנדרשת נאמר שההיקף גדל מספיק כדי שנסיק שמדובר בתחילת שינוי מגמה".