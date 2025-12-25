שר האוצר בצלאל סמוטריץ' איים היום (חמישי), ברקע קידום הטלת המס על רווחי הבנקים, כי במידה ויבוטלו הטבות ללקוחות בשל ההליך - יכפיל את המס מ-15% ל-30%.

סמוטריץ' התייחס להטלת המס על רווחי הבנקים בטקס הארכת הקו האדום לראשון לציון, שם טען כי ראש הממשלה נתניהו ביקש ממנו לקדם את הגדלת הפטור ממע"מ כבר בתחילת המלחמה. "נחוש על רפורמת הפיקדונות והרפורמה במשק החלב", אמר שר האוצר בנוסף.

כזכור, בשלישי האחרון פרסם שר האוצר תזכיר חוק חדש, לפיו נוצר קו תקיף כלפי המערכת הבנקאית עם דרישה למיסוי גבוה, כמעט פי שניים מהמלצות הדרג המקצועי. על פי התזכיר, בכוונת בכוונת האוצר להטיל מס בשיעור של 15% על רווחי הבנקים. צעד זה הגיע ימים לאחר פרסום מסקנות הוועדה המייעצת שבחנה את הנושא, אשר המליצה על שיעור מיסוי מתון יותר של 7%-10% בלבד.

המס החדש יחול על "רווחי יתר" - רווחים העולים על 50% מהממוצע השנתי של רווחי הבנק בין השנים 2018 ל-2022. עוד מוצע לקבוע הוראה זו כהוראת שעה ארוכת טווח, שתהיה בתוקף עד לשנת 2030.

המהלך, שנחשב לאחת מהבטחות התקציב המרכזיות של סמוטריץ', צפוי להניב למדינה סכומים משמעותיים. לפי התזכיר, הגדלת המס צפויה להעשיר את קופת המדינה ב-1.13 מיליארד שקלים כבר בשנת 2026, וב-1.5 מיליארד שקלים נוספים בכל אחת מהשנים 2027 עד 2029.