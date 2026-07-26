המהלך של הממשלה להפחתת תעריפי המכסים של טראמפ

הממשלה אישרה היום (ראשון) מהלך בתגובה למכסים שהציג ממשל טראמפ בסוף השבוע האחרון, לפיה ייאסר לייבא לארץ סחורה שיוצרה במלואה או בחלקה, באמצעות עבודות כפייה.

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כזכור, ביום שישי האחרון ממשל טראמפ הודיע על כניסתם לתוקף של מכסים חדשים עבור ייבוא מוצרים משותפות הסחר של ארצות הברית בטווח של 10-12.5%, כאשר התעריף הגבוה הוטל על מדינות אשר לפי הממשל האמריקני "אינן אוכפות כראוי איסורים על שימוש בעבודת כפייה", ובהן גם ישראל.

נוסף על הפחתת המכס האמריקני, ההערכות הן שהאיסור על ייבוא מוצרים שיוצרו בעבודות כפייה נועדו גם כדי לצמצם את ייבוא המוצרים מסין. במשרד הכלכלה והתעשייה כעת עובדים על הקמת מנגנון יישום ואכיפה אשר יובא לאישור הממשלה תוך 90 יום.

על פי הודעת הממשלה, המהלך יתרום לאמינותה של ישראל כמדינה הפועלת למניעת כניסתם לשווקים של מוצרים שיוצרו תוך ניצול בני אדם, יחזק את מעמדם של הייצואנים הישראלים בשווקים הבינלאומיים, וישפר את תנאי הסחר של ישראל מול שותפותיה תוך שהוא מפחית את חסמי הסחר הפוגעים בתחרותיות המשק הישראלי.