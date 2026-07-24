המכסים החדשים של ממשל טראמפ: בכמה תחוייב ישראל?

ממשל טראמפ הטיל הלילה (בין חמישי לשישי) מכסים חדשים בשיעור של 10% ו-12.5% על סחורות המיובאות מ-60 מדינות שותפות סחר של ארצות הברית, בהן האיחוד האירופי, סין וישראל, בטענה שהן אינן אוכפות כראוי איסורים על שימוש בעבודת כפייה. המהלך בוצע במקביל לפקיעת המכס הגלובלי הזמני בשיעור של 10%.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

זהו הניסיון האחרון של הבית הלבן לקדם מחדש את חזונו של הנשיא דונלד טראמפ להטלת מכסים כמעט עולמיים, לאחר שבפברואר פסל בית המשפט העליון של ארצות הברית את מכסי ה"הדדיות" בשיעור של 10%-50% שהוטלו בשנה שעברה מכוח חוק החירום הלאומי, במטרה לצמצם את גירעון הסחר של ארצות הברית.

מבין כלל המדינות עליהן הוטל מכס, היקף של 10% הוטל על ייבוא בין היתר ממדינות כמו ארגנטינה, בריטניה, קנדה, אקוודור, הודו, מקסיקו, פקיסטן, וכן ירדן. האיחוד האירופי, טאיוואן, יפן, דרום קוריאה ושווייץ קיבלו שיעורי מכס אשר יחד עם המכסים הקיימים במסגרת עקרון "האומה המועדפת ביותר", מביאים את שיעור המכס הכולל ל-10% או 12.5%.

על יתר 38 המדינות הוטל מכס של 12.5%. בין המדינות הללו נמצאות גם וייטנאם, שפרסמה השבוע צו חדש המפרט כללים מחמירים יותר לאיסור ייבוא מוצרים שיוצרו בעבודת כפייה, וכן סין, שאותה מאשימה ארצות הברית בהחזקת בני המיעוט האויגורי במחנות עבודה - טענה שבייג'ינג מכחישה.

גם על ישראל יוטל מכס בהיקף המקסימלי של 12.5%, אשר שמור למדינות שלטענת משרד הסחר האמריקני לא נקטו בצעדים לאסור ייבוא סחורות שיוצרו בעבודות כפייה. עם זאת, חשוב להדגיש כי ההחלטה לא קובעת שהמוצרים בישראל מיוצרים באמצעות עבודות כפייה, אלא שאינה מונעת ייבוא של מוצרים כאלו ממדינות אחרות לשטחה.

נציג הסחר האמריקני, ג'יימיסון גריר, אמר: "עשרות שנים של שכנוע מוסרי לא הצליחו למגר את עבודת הכפייה משרשראות האספקה העולמיות. לארה"ב יש איסור על ייבוא שמקורו בעבודת כפייה זה כמעט מאה שנה, והגיע הזמן שגם שותפות הסחר שלנו יעשו זאת".