סוכן השירות החשאי, שהיה חלק מצוות האבטחה של סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, הושעה מתפקידו והוצא לחופשה מנהלית, כך דווח היום (חמישי) ברשת CNN.

הצעד החריג שננקט מגיע בעקבות חשד כי הסוכן הדליף ושימש כמקור לידיעה עיתונאית שחשפה פרטים מבצעיים, כולל נתוני נסיעות ולוחות זמנים של סגן הנשיא. כעת, יחידת החקירות הפנימיות של הסוכנות מנהלת בדיקה רשמית בנושא, כשעדיין לא ברור אם ההליך יוביל לענישה מנהלית או לאישומים פליליים.

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לפי מקורות המעורים בפרטים, הסוכן חשוד כי הדליף מידע לרשת MS NOW, המזוהה עם השמאל האמריקני, עבור כתבה שעסקה בתסכול של אנשי האבטחה מעומס הנסיעות האישיות של ואנס.

בין היתר, תוארו בכתבה תוכניות נסיעה מפורטות, כגון טיסה מתוכננת של סגן הנשיא עם בנו במסוק של חיל הנחתים לשיעור גולף - תוכנית שבוטלה בהמשך. הפרסום עורר זעם רב בקרב בכירים בשירות החשאי, ב-FBI ובבית הלבן, שרתחו על כך שפרטים מבצעיים ורגישים למדי נחשפו בתקשורת.

ההתפתחות הזו מתרחשת על רקע מדיניות נוקשה של ממשל טראמפ, שהכריז על מלחמה בהדלפות ובחשיפת מידע בלתי מורשית לתקשורת. המאבק של הממשל בתופעה כבר הידרדר לעימותים משפטיים חזיתיים; רק לאחרונה קיבלו ארבעה כתבים מעיתון ה"ניו יורק טיימס" זימונים להעיד בפני חבר מושבעים פדרלי, במסגרת חקירה על דיווחיהם שנגעו לסידורי האבטחה במטוס הנשיאותי החדש שהוענק לטראמפ ממדינת קטר.