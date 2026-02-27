ואנס קורא "להימנע מטעויות העבר": "אין סיכוי שתקיפות באיראן יובילו למלחמה של שנים"

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר הלילה (שישי) בראיון לוושינגטון פוסט כי גם אם הנשיא דונלד טראמפ יחליט לתקוף את איראן, התקיפות הצבאיות לא יובילו את ארה"ב למלחמה ממושכת במזרח התיכון שתימשך שנים. ואנס הדגיש כי האפשרות הדיפלומטית עדיפה, אך ההחלטה תלוייה במה שהאיראנים יעשו ויגידו בהמשך המשא ומתן בין שתי המדינות.

ואנס, שנודע בספקנותו לגבי התערבויות צבאיות מעבר לים, אמר כי עמדתו נובעת גם מניסיון אישי ומן הלמידה מטעויות העבר. לדבריו, חשוב להימנע ממעורבות ממושכת שמובילה למלחמות ללא סוף, כפי שקרה בעבר.

הוא הוסיף כי עדיין לא ברור מה יחליט טראמפ בפועל, וציין שפתרון בעיות באמצעות משא ומתן דיפלומטי הוא המועדף על אנשי הממשל, אך כל צעד עתידי תלוי בתגובה של טהרן.

גורמים המעורים בפרטי ההערכות המודיעיניות הדגישו כי גם אם איראן מחזיקה בחומר מועשר ברמות גבוהות, המעבר ממצבור אורניום מועשר ליכולת מבצעית של נשק גרעיני הוא תהליך מורכב בהרבה, ודורש לא רק העשרה נוספת, אלא גם פיתוח והרכבה של מנגנון נפץ אמין, ניסויים הנדסיים ותשתית טכנולוגית שלא זוהתה כמתקדמת לשלב כזה. לפי אותם גורמים, אין כיום אינדיקציות למאמץ פעיל בכיוון הזה.

בנוסף, ההערכה כי איראן קרובה ליכולת תקיפה ישירה של שטח ארצות הברית באמצעות טילים בליסטיים ארוכי טווח אינה נתמכת במידע מודיעיני מוצק. בעוד שטהרן ממשיכה לפתח מערכי טילים אזוריים, גורמי ביון אמריקנים מעריכים כי פיתוח טיל בין-יבשתי מבצעי שיוכל לשאת ראש קרב לטווח כזה עדיין מצוי, לכל הפחות, שנים קדימה - אם בכלל.

ב"ניו יורק טיימס" דווח כי טראמפ ועוזריו טענו כי איראן חידשה את תוכנית הגרעין שלה, כי ברשותה מספיק חומר גרעיני זמין לבניית פצצה בתוך ימים, וכי היא מפתחת טילים ארוכי טווח שיהיו מסוגלים בקרוב לפגוע בארצות הברית. אולם, המודיעין מסר כי אין כל ראיות לכך.

כמו כן, גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, הגנרל בראד קופר, הציג בפני הנשיא טראמפ שורת אפשרויות תקיפה אפשריות נגד איראן - תדרוך שנערך לאחר סיום שיחות הגרעין בז’נבה.

לפי אותו גורם, עצם קיום התדרוך בשלב זה מעיד כי בבית הלבן מבקשים לבחון ברצינות את כלל התרחישים, לרבות אופציה צבאית ממוקדת, אם ייקבע כי המסלול הדיפלומטי מיצה את עצמו. עם זאת, ההכרעה טרם התקבלה, והנשיא צפוי להעריך בימים הקרובים האם נותר פתח ממשי להסדר מדיני, או שיש לעבור לשלב של מימוש יכולות צבאיות שהוכנו מבעוד מועד.

כזכור, בתום סבב השיחות בין הצדדים, מסר גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS כי ישנם פרטים שהתבהרו במהלך הסבב, שהיה חיובי. "ממשיכים בעבודה לייצר הסכם", הוסיף.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר כי החל מיום שני הקרוב ייערכו שיחות טכניות בוינה בירת אוסטריה. "הצלחנו להשיג כמה דברים חיוביים בנושא הסנקציות והגרעין, הסבב הנוכחי היה הטוב והרציני ביותר", הוסיף.