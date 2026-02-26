בכיר איראני: "עקרון אפס העשרת אורניום לנצח ופירוק המתקנים, נדחה לחלוטין"

בכיר איראני דחה היום (חמישי) את הדרישות האמריקניות ואמר לרשת אל-ג'זירה הקטארית כי "העשרת אורניות היא זכות איראנית". לדבריו, אפס העשרה, פירוק מתקני גרעין והעברת האורניום המועשר - "נדחה לחלוטין".

כאמור, מוקדם יותר מסרו מקורות אמריקנים לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי "כל הסכם אפשרי יחייב את טהרן להפסיק העשרה גרעינית ולספק ערבויות לכך שלא תחדש את פרויקט הגרעין".

לפי "הוול סטריט ג'ורנל", ארצות הברית הביאה לז'נבה רשימת דרישות מאיראן בין היתר דרישה לפרק את אתרי הגרעין המרכזיים ולמסור לידיהם את האורניום שברשותם. בינתיים, השיחות בז'נבה הוקפאו ויתחדשו בשעות הערב. המשלחות יצאו להתייעצויות.

לפי הדיווח, ארבעה גורמים איראנים רשמיים מסרו כי איראן תציע הפסקה של העשרת אורניום לשלוש עד חמש שנים, ולאחר מכן איראן תצטרף לקונסורציום אזורי ותשמור על רמות העשרה מינימליות של כ-1.5%.

איראן עוד תציע לדלל בשלבים את מאגר האורניום המועשר שברשותה, בזמן שהיא מאפשרת לפקחי האו"ם לנטר את הפעולות ולעקוב אחר ביצוע ההסכם.