משלחות מטעם איראן וארצות הברית החלו הבוקר (חמישי) את סבב השיחות השלישי בז'נבה. מדובר במשא ומתן עקיף, בתיווך עומאן, שמטרתו למנוע עימות צבאי בין המדינות. השיחות, בהשתתפות השליח המיוחד של ארה"ב סטיב ויטקוף וחתנו של טראמפ ג'ארד קושנר, וכן שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, נועדו לדון בתוכנית הגרעין של איראן ובאפשרות להקלה בסנקציות. באיראן דיווחו כי מנכ"ל סבא"א הצטרף לשיחות עקיפות בין וושינגטון לטהרן בז'נבה כמשקיף טכני.

על השולחן נמצאות מספר סוגיות - בהן: הגרעין האיראני, תכנית הטילים הבליסטיים ומימון שלוחות הטרור האיראניות במזרח התיכון. על פי הדיווחים, האיראנים מתעקשים למקד את השיחות בנושא הגרעין בלבד, ולפי דיווחים יציעו עסקת חבילה - שילוב של דילדול מאגר האורניום בתוך הרפובליקה, ותמריצי השקעה אמריקנית במאגרי הנפט במדינה.

לפי דיווחים באיראן, הצד האמריקני והצד האיראני נתנו אור ירוק לעמדות של הצדדים. כמו כן, עלי שמח׳אני, יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן ומזכיר מועצת ההגנה כתב בחשבון ה-X: "אם הסוגיה העיקרית במשא ומתן היא הבטחה שאיראן לא תבנה נשק גרעיני, הדבר עולה בקנה אחד עם הפתווה של המנהיג העליון ודוקטרינת ההגנה של איראן, והסכם מיידי אפשרי. לשר החוץ עראקצ׳י יש תמיכה וסמכות מספקים להשגת הסכם כזה".

בתמורה, איראן מצפה להסרת סנקציות כלכליות, כשרק אתמול ממשל טראמפ הטיל סנקציות נוספות על יותר מ-30 יעדים הקשורים למכירות נפט איראני, ולתכנית ייצור טילים בליסטיים של המדינה.

ממשל טראמפ דורש הגבלות מחמירות יותר על פעילותה הגרעינית של איראן. טראמפ אמר השבוע שאיראן רוצה יותר ממנו להגיע להסכם כדי להימנע מתקיפה צבאית אמריקנית, וטען כי טהרן לא שללה במפורש בניית נשק גרעיני. שר החוץ האיראני, עבאס ערא'צ'י, שכבר הגיע לז'נבה אתמול, אמר השבוע כי טהרן "בשום פנים ואופן לא תפתח נשק גרעיני". עם זאת, הוא הדגיש כי איראן לא תוותר על זכותה לטכנולוגיה גרעינית אזרחית.

בתוך זאת, שר החוץ של עומאן, בדר אלבוסאידי, נפגש בז'נבה עם רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כדי לדון בסוגיות טכניות הקשורות לתיק הגרעין של איראן, כך מסר משרד החוץ של עומאן.

אלבוסעידי מסר כי המאמצים נמשכים במרץ וברוח בונה, לאור פתיחותם חסרת התקדים של המשתתפים לרעיונות ופתרונות חדשים ויצירתיים, ולאור יצירת תנאים התומכים בהתקדמות ובהגעה להסכם הוגן עם ערבויות.

https://x.com/i/web/status/2026932234876244295 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

למרות זאת, שני ​​הצדדים הביעו ספקנות לגבי כוונותיו של הצד השני. טהרן אמרה שהיא מוכנה לחלוטין הן למלחמה והן לשלום, אך נותרה מחויבת לדיפלומטיה ולהסכם גרעיני הוגן. במקביל, הלילה אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי "השיחות יעסקו בעיקר בנושא הגרעין. העובדה שאיראן לא מוכנה לדון בנושא הטילים הבליסטיים היא בעיה גדולה מאוד".

תגובתה של איראן לארה"ב, שתוצג למתווכים עומאניים, צפויה לכבד את זכותה של טהרן להעשיר אורניום תוך הצעת הגבלות על רמות העשרה, כך דיווחו רשתות אמריקניות השבוע, ובתמורה כאמור איראן תצפה להקלה בסנקציות. המשא ומתן מתקיים על רקע מתחים אזוריים, כולל מחאות מתחדשות באיראן וחששות מפני הסלמה צבאית אפשרית על רקע התעצמות צבאית אמריקאית במזרח התיכון.

בתוך זאת, נושאת המטוסים פורד עזבה הבוקר את כרתים ועושה את דרכה סמוך לחופי ישראל. במקביל - פורסמו תצלומי לוויין בהם ניתן לראות 11 מטוסי קרב אמריקנים מסוג F-22 "ראפטור" וסוללות הגנה אווירית בבסיס עובדה.