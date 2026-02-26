ה'פייננשל טיימס' הבריטי מדווח הבוקר (חמישי) כי לקראת סבב שיחות המשא ומתן היום בז'נבה, איראן שואפת לפתות את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באמצעות תמריצים כספיים, כולל השקעות בעתודות הנפט והגז העצומות שלה, כחלק מהמאמצים לשכנע אותו להגיע להסכם על תוכנית הגרעין שלה ולהימנע ממלחמה.

בכיר אמריקני אמר כי טרם הוגשה הצעה מסחרית לארצות הברית. "זה מעולם לא נדון. הנשיא טראמפ הבהיר כי לאיראן אין נשק גרעיני או היכולת לבנות אחד כזה", אמר הבכיר.

הסיכוי להזדמנויות השקעה "כוון במיוחד לטראמפ, 'בוננזה כלכלית' גדולה בנפט וגז וזכויות כרייה, מינרלים קריטיים וכיוצא בזה", אמר האדם המעורה בנושא. גורם נוסף אמר כי התקיימו דיונים על הצעת השקעות אמריקניות לאיראן בגז ובנפט, אך אמר כי ההצעה לא הוצגה רשמית לוושינגטון.

"איראן מסתכלת על ונצואלה כמקרה מבחן", אמר הגורם, בהתייחסו לדחיפתו של טראמפ לחברות אמריקאיות להשיג עסקאות נפט במדינה הלטינית-אמריקאית לאחר שארה"ב השתלטה על ניקולס מדורו בחודש שעבר.