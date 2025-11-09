רכבת קלה גם בנגב: אושרה התוכנית לפיתוח באר שבע

הממשלה אישרה היום (ראשון) תוכנית בהיקף של כמיליארד שקלים לפיתוח העיר באר שבע. ההחלטה על התכנית גובשה במסגרת עבודת מטה של משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר ועתידה לתמוך בהעתקת מחנות צה״ל לנגב, ולשפר את התשתיות בסביבת העיר.

התכנית תתמקד בארבעה תחומים מרכזיים: צמיחה כלכלית, פיתוח תשתיות תחבורה, שיפור איכות החיים והביטחון האישי, וחינוך והון אנושי.

בתחום התחבורה, יושקעו תקציבים משמעותיים בפיתוח תשתיות תחבורה מתקדמות, ותוקם מערכת רכבת קלה בבאר שבע, הכוללת תוואי לבית החולים החדש שיוקם בעיר. כמו כן ישודרגו מספר צירים בתוך ומסביב לעיר, ויורחבו שירותי התחבורה הציבורית, כולל קידום קו רכבת מהיר.

בתחום הצמיחה הכלכלית, יושקעו כ-200 מיליון שקלים בפיתוח האקו-סיסטם הקיים בין האקדמיה, התעשייה והצבא. במסגרת זו יוקם מרכז מו"פ דואלי יישומי בשיתוף מפא"ת, ייפותחו תחומי החדשנות והסייבר, יושקעו משאבים בתעסוקה ותיירות ופיתוח העיר העתיקה כמוקד תיירות ומגורי צעירים.

בתחום איכות החיים והביטחון האישי, יושקעו כחצי מיליארד שקלים בשיפור ביטחון הפרט, הקמת תחנת משטרה חדשה, הרחבת משל"ט דרום, ופיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות. בנוסף, יושקעו משאבים בתחום הבריאות בדגש על הגדלת מספר הפסיכולוגים ומקצועות הפרא-רפואיים, וכן בהתחדשות עירונית, תרבות וספורט, כולל תכנון מכון ווינגייט בבאר שבע והקמת מבני ציבור בעיר.

בתחום החינוך, יושקעו כ-120 מיליון שקלים בפיתוח החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ובהשכלה הגבוהה, תוך דגש על מקצועות טכנולוגיים, קידום מצוינות והקמת מרכז רשותי למקצועות המדע והטכנולוגיה.

שרת התחבורה מירי רגב, יוזמת התוכנית: "זהו יום של בשורה לבאר שבע ולנגב כולו. הפעילות שאנו מקדמים היא הבסיס להמשך צמיחה כלכלית ומגורים איכותיים בבאר שבע. ממשלת ישראל שמה את הנגב במרכז".

ראש העיר באר שבע, רוביק דנילוביץ׳ בירך על התכנית: "ניצבת בפנינו הזדמנות אדירה לחיזוק חבל הארץ הגדול ביותר בישראל. יחד נהפוך את באר שבע והנגב לחלום הישראלי החדש - על ידי קבלת שורת החלטות משלימות ומהלכים מחויבים מידיים, בהם החזרת הטבת המס לתושבי באר שבע, השלמת מעבר צה״ל דרומה, קליטה מסיבית של עולים חדשים ופעולה מקיפה ונחושה בסוגיית המשילות, הביטחון האישי והסדרת ההתיישבות הבדואית".