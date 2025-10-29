הנגב בצרות: ב"ש צמחה ב-500 תושבים בעשור, נהירה מאילת

קרן מיראז' ישראל והמועצה האזורית רמת הנגב פרסמו היום (רביעי) יחד עם משרד הנגב והגליל דוח מדאיג, לפיו מצב הנגב מתדרדר משמעותית, שכן רוב תושביו שוקלים לעזוב, וכן כי ישנה הגירה ממספר מקומות בולטים בדרום.

למעשה, מהסקר עולה כי למעלה ממחצית (52%) מתושבי הנגב שוקלים לעזוב את הנגב והעידו כי פתרונות כלכליים ובהם תעסוקה איכותית ישאירו אותם בביתם. במקביל, בעקבות הקיצוץ בתקציב הביטחון האזרחי ב-82.4%, העידו 44% מהתושבים בנגב כי הם מודאגים מביטחונם האישי. שכן מדובר בירידה משמעותית ביחס לשנים קודמות.

גם תקציב הרווחה והחוסן ירד ב-48%, ובמקביל העידו רק 36% מתושבי הנגב כי מרוצים מתחום חיי הקהילה באזור מגוריהם. בסקר, תושבי הנגב העידו כי 59% מביעים אמון נמוך בממשלה ו- 36% מביעים אמון נמוך במשטרה.

ממצאים מטרידים נוספים, הראו כי באר שבע הציגה קיפאון עם תוספת של כ-540 תושבים בלבד בעשור, ואילת עם צמיחה דמוגרפית שלילית של לא פחות מ-10.5%. מנגד, ישנה כן צמיחה דמוגרפית באזורים מסוימים, למשל: נתיבות עם 60%, אופקים 45% ובני שמעון 18%.