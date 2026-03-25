הגרלת "דירה בהנחה" תפתח לאחר פסח: 50% יוקצו למשרתי מילואים

ההרשמה להגרלה ה-11 של תוכנית "דירה בהנחה" תפתח מיד לאחר חג הפסח - כך הנחה הבוקר (רביעי) שר הבינוי והשיכון חיים כץ. מעל ל-7,000 דירות יוגרלו ברחבי הארץ. ניתן להנפיק אישור זכאות להרשמה עד 30 באפריל 2026.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בהנחיית השר כץ, במסגרת ההגרלה הקרובה, יופנו גם עד 50 אחוז מהדירות למשרתי מילואים פעילים, מתוכן כ-25 אחוז ללוחמי מילואים.

ההרשמה תיפתח ביום רביעי, כ"ח בניסן תשפ"ו, 15 באפריל 2026. במסגרת ההגרלה, הראשונה לשנת 2026, יוגרלו דירות ברחבי הארץ, בין היתר בערים: אשדוד, רחובות, חדרה, מעלה אדומים, קדימה צורן, רכסים, בית דגן, בני עי"ש, כפר מנדא, קרית גת, נהריה, אילת, יהוד, ראשון לציון, בת חפר, כפר סבא ועוד (רשימת הערים המלאה ומספר הדירות המדויק בכל עיר יפורסמו עם פתיחת ההרשמה).

שר הבינוי והשיכון כץ מסר: "האויב רוצה להרוס ואנחנו ממשיכים לבנות בכל הכוח. בעיצומה של תקופה ביטחונית מורכבת, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל ממשיכים לפעול להגדלת היצע הדיור ולהנגשת פתרונות דיור לזוגות צעירים ולמחוסרי דיור עם הנחה משמעותית. גם בהגרלה הזו כ-50% מהזוכים יהיו ממערך משרתי המילואים והלוחמים הנושאים בנטל הביטחוני וראויים לעדיפות".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן:"פתיחת ההגרלה הראשונה לשנת 2026 בעיצומו של מבצע ‘שאגת הארי’ מבטאת את המחויבות שלנו להמשיך ולקדם פתרונות דיור גם בתקופה מאתגרת זו. יחד עם רשות מקרקעי ישראל אנו ממשיכים לפעול להגדלת היצע הדירות ברחבי הארץ. הרחבת ההיצע במסגרת ההגרלות היא אחד הכלים המרכזיים להמשך המגמה בנתוני המחירים והתחלות הבנייה".

מנהל רשות מקרקעי ישראל בפועל, עידן מועלם, הוסיף: "גם בימים של מלחמה משרד הבינוי והשיכון ורמ"י מקדמים פיתוח ובנייה בכל הארץ ופעלים במרץ לפתרון משבר הדיור וזאת למען משפחות וזוגות צעירים. אנחנו גאים לצאת בהגרלה נוספת שמאפשרת לציבור הרחב רכישת דירה, גם באזורי הביקוש במרכז הארץ".

זכאים להירשם להגרלה הם חסרי דירה בעלי אישור זכאות בתוקף. בדומה להגרלות קודמות ניתן יהיה להירשם לשלוש ערים שונות ולכלל ההגרלות בערים אלו.

ניתן להנפיק אישור זכאות באופן מקוון באמצעות החברות המפעילות את מערך ההרשמה - מילגם, אלונים ומעוף.