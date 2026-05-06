צעד דרמטי: 5 קבוצות הבנקים הגדולות הוכרזו כקבוצת ריכוז

הממונה על התחרות, מיכל כהן, הודיעה היום (רביעי) כי חמש קבוצות הבנקים הגדולות בישראל - הפועלים, לאומי, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי - מהוות קבוצת ריכוז בסל השירותים ללקוחות קמעונאיים. המהלך מגיע לאחר בדיקה מקיפה שחשפה כי הבנקים שולטים ב-98% מנכסי המערכת הבנקאית ונהנים מתחרות מועטה, דבר שאפשר להם לגרוף רווחי עתק על חשבון הציבור. על פי הערכות הרשות, אילו מרווחי הפיקדונות של משקי הבית היו מותאמים לאלו של העסקים הגדולים, כ-20 מיליארד ש"ח היו נשארים בכיסי הציבור בשנים האחרונות במקום לעבור לבנקים.

ההוראות החדשות, שייכנסו לתוקפן ב-6 במאי 2027 - בדיוק שנה מהיום - נועדו לפרק את ה"כבילה" של הלקוח לבנק שלו. הבנקים יחויבו בשקיפות מלאה ויאסר עליהם להפלות בין לקוחות מעורבים ללקוחות שאינם מתמקחים על גובה הריבית. כמו כן, הבנקים לא יוכלו עוד להתנות מתן פיקדון בניהול חשבון עו"ש באותו הבנק, מהלך שיאפשר לציבור להשוות מחירים בקלות ולרכוש פיקדונות כ"מוצר מדף" בכל בנק שיציע את התנאים הטובים ביותר.

בנוסף, הבנקים יחויבו לפנות ללקוחות באופן יזום לפני מועד פירעון הפיקדון, להציג להם חלופות רווחיות כמו קרנות כספיות, ולאפשר את רכישתן בהליך פשוט. הוראה משמעותית נוספת קובעת כי הבנקים יחויבו לאפשר ניוד של פיקדונות לבנקים מתחרים או לגופים פיננסיים אחרים באופן מקוון, מאובטח וללא עלות. הממונה הדגישה כי "ההוראות יהפכו את הסל הבנקאי לפריק יותר וימנעו פגיעה בתחרות", במטרה לעצור את הפרקטיקות המקשות על הצרכן לעבור בין מוסדות פיננסיים.

הכרזה זו על קבוצת ריכוז היא צעד נדיר שבוצע לאחרונה רק בשנת 2013 בתחום הנמלים. היא נועדה לטפל בכשל השוק שבו 86% מהלקוחות צורכים פיקדון רק בבנק בו מנוהל חשבון העו"ש שלהם, לרוב בשל חסמי מעבר גבוהים וחוסר שקיפות. כעת, לבנקים ישנה שנה להיערך ליישום ההוראות, שצפויות לשנות את מאזן הכוחות בין הבנק ללקוח הפרטי.