לראשונה מאז 2023: הריבית יורדת מתחת ל-4%

לראשונה מאז 2023: הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הודיעה היום (שני) כי הריבית יורדת מתחת ל-4% לרמה של 3.75, זו ירידה של רבע אחוז מפעם הקודמת. ההחלטה מתקבלת למרות חוסר הוודאות בחזית הגאופוליטית - וסימני השאלה האם איראן וארה"ב לקראת הסכם, או שמא צפוי סבב לחימה נוסף.

מאחורי החלטת בנק ישראל התייצבות האינפלציה בתוך טווח היעד הממשלתי (1.9%) והתחזקות השקל מול הדולר - שעה שהדולר רושם שפל של יותר משלושה עשורים, ועומד היום על 2.88 שקלים.

בהמשך להחלטת נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית, יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי הגיב: "צעד אחראי ומידתי שמשדר ודאות ואמון במשק הישראלי. הנתונים האחרונים הוכיחו באופן מובהק כי יעד יציבות המחירים הושג בהצלחה. האינפלציה נבלמה וציפיות האינפלציה מעוגנות עמוק בתוך טווח היעד הרשמי של הבנק. בנוסף, ירידת פרמיית הסיכון של ישראל יצרה עילה כלכלית ברורה להפחתה המיידית של הריבית".

עוד קרא אמיתי לוועדה המוניטרית: "לא לעצור כאן, אלא לעצב מתווה ברור של הפחתות ריבית נוספות. המשך מתווה זה יצמצם את פערי הריבית מול העולם, יפחית את התמריץ לזרמי הון שמזינים את ייסוף היתר של השקל שפוגע ביצואנים ויאפשר למגזר העסקי להמשיך להשקיע, להעסיק ולהחזיר את המשק לצמיחה אמיתית".

התאחדות יועצי המשכנתאות בירכה על הורדת הריבית: "בשורה חשובה למשקי הבית והמשק הישראלי. השוק כבר החל לתמחר מספר הפחתות ריבית נוספות במהלך השנה הקרובה - נתון שעשוי להוות בשורה חיובית עבור ציבור הרוכשים והזוגות הצעירים. לצד זאת, בשנים האחרונות המציאות הכלכלית והביטחונית בישראל הוכיחה עד כמה התחזיות עשויות להשתנות במהירות. בעוד שבמדינות רבות בעולם עדיין מדברים על זהירות ואף על אפשרות לעליות ריבית, בישראל נרשמת מגמה הפוכה - דבר שממחיש את הצורך בהמשך הקלות למשקי הבית ולשוק הדיור".

הפחתת הריבית האחרונה היתה בינואר 2026, ומאז נותרה הריבית ללא שינוי על 4%. בתוך כך לחצים כבדים הופעלו על נגיד בנק ישראל, הן מצד פוליטיקאים והן מצד המגזר העסקי שקרא לנגיד לספק חמצן למשק.

עם ההחלטה כעת חוזרת הריבית לקידומת 3%, בה היתה לאחרונה ב-2023. באפריל אותה שנה, החליט בנק ישראל להעלות את הריבית מ-3.75% ל-4.25% ובמאי אותה שנה הגיעה הריבית לשיא של 4.75%.