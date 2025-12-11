בנק ישראל פרסם היום (חמישי) חוות דעת על חוק הגיוס, עליו אמר כי ההצעה "לוקה בחסר ותביא לפגיעה בשוק העבודה". הבנק, אמר כי החוק עלול לא להביא לשינוי משמעותי בהיקף הגיוס - ובכך "לשמר את הנטל הכלכלי האישי והמשקי הנובע מהשימוש הנרחב באנשי המילואים".

בנוסף, קרא בנק ישראל לתיקון נוסח החקיקה "באופן שיענה על צרכי הצבא ולשם כך יקבע תמריצים חיוביים ושליליים אפקטיביים".

"נוסח החוק לוקה בחסר באופן שלא יביא לגיוס חרדים העונה על הצרכים הביטחוניים, תוך הפחתה בעלות המשקית", נכתב בחוות הדעת. בנייר העמדה הבהיר הבנק כי סוגיית הגיוס היא לא רק הביטחונית, אם כי גם מאקרו-כלכלית. "תוספת לצבא הסדיר של 20,000 חיילי חובה מקרב הגברים החרדים תקטין לאורך הזמן את העלות הכלכלית המשקית השנתית בלפחות 0.4% תוצר, השווים לכ-9 מיליארד שקלים.

אמש פרסמה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה חוות דעת על חוק הגיוס של, בה צוין כי הוא "נותן מענה לצרכי הצבא ולא לצרכי הביטחון הדחופים והורדת הנטל מהציבור המשרת".

בהרב-מיארה הדגישה כי "הוראות החוק יוצרות תמריץ שלילי לגיוס, ואף עיגון של חוסר השוויון לטווח הארוך. התאמת החוק לאמות המידה החוקתיות דורשות שינויי עומק מקיפים ובכלל זאת, נדרש לקבוע סנקציות אישיות, אפקטיביות ומיידיות לאכיפת חובת הגיוס באופן שוויוני".