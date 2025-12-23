טראמפ דורש מישראל התחייבויות על הגבלת סחר מול מדינות אחרות

משלחת ישראלית תצא בחודש ינואר לארצות הברית לסבב שיחות נוסף על המכסים האמריקניים, כך נודע הערב (שלישי) ל-i24NEWS. על השולחן: הסכם שיקבע כללי סחר חדשים של ישראל - הפעם לא רק עם ארצות הברית, אלא גם עם מדינות נוספות.

ל-i24NEWS נודע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקדם מהלך כזה מול שורת מדינות בכוונה לקבוע כללי סחר חדשים בעולם ולהשפיע על מאזן הכוחות. בהסכם המדובר, דרישות מישראל להתחייבויות הנוגעות לכללי הסחר שלה גם מול מדינות אחרות.

ניתן להעריך כי על הכוונת של טראמפ יכולות להיות, למשל, דרישות להגבלות סחר עם סין - התחייבות שאם תקרה עשויות להיות לה גם השלכות כלכליות וגם מדיניות.

כמו כן, במשרד הכלכלה מעריכים כי עוד לפני סבב השיחות האמור בסוף חודש ינאר תתקבל הכרזה של טראמפ על הקלה במכסים לחלק מהענפים והמוצרים בישראל (פחות מ-15%), וזאת בעקבות שורת צעדים שנקטו במשרד הכלכלה לשינוי מאזן הסחר בין ישראל וארה"ב. ייתכן והכרזה כזו תינתן כבר בפגישת נתניהו-טראמפ בשבוע הבא.