434 אלף דולר על טיסות: נחשפו הוצאות המדינה על טיסות רה"מ

התנועה לחופש המידע פרסמה היום (שלישי) מידע שהתקבל אודות נסיעותיו של ראש הממשלה לחו"ל בשנת 2025. מהחומר עולה כי עלות מטוס כנף ציון בחודש פברואר לבד הייתה 434 אלף דולר. כמו כן פורסמו עלויות הלינה של ראש הממשלה ורעייתו בנסיעותיהם במהלך השנה.

בביקורם בהונגריה בחודש אפריל לנו במלון Four Seasons, בסוויטה שעלתה 18,528 דולר לארבעה לילות. כאשר לנו בחודש יולי במלון Willard בוושינגטון, ארה"ב, עלות הסוויטה לחמישה לילות הייתה כ-25 אלף דולר. יש לציין כי בדו"ח מפורט גם שראש הממשלה לן בחלק מביקורו בוושינגטון במלון בלייר האוס על חשבון המארחים, בו תפס סוויטה ו-14 חדרים לאנשי צוותו, הכוללת אנשי פמליה וצוות אבטחה.

בנסיעתו האחרונה לניו יורק בחודש ספטמבר, עלות הסוויטה לראש הממשלה לכל שבעת ימי הביקור הסתכמה ב-41,993 דולר.

עוד בנתונים שהועברו ניתן למצוא גם את פירוט הפגישות בכל אחת מהנסיעות. מעבר לפגישות עם הנשיא טראמפ כמובן, רשימה ארוכה של פגישות עם בכירי הבית הלבן, סנאטורים בכירים וחברי קונגרס. מעבר לבעלי תפקידים רשמיים, ניתן לראות גם מספר פגישות עם כלי תקשורת, בהם העיתונאי דאגלס מארי ועוד "בלוגרים בכירים".

כמו כן נפגש נתניהו במסגרת ביקוריו עם הקהילה האוונגליסטית, הנהלת פורום אייפאק, וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, עוד בחודש אוגוסט עוד לפני שפורסמה תכנית טראמפ ומועצת השלום שהוא היה מועמד לקחת בה חלק.

במהלך נסיעתו של ראש הממשלה בספטמבר לניו יורק, כדי לנאום בעצרת האו"ם, נפגש עם מספר ראשי מדינות, בהם מנהיגי פרגוואי, סרביה, ארגנטינה והרפובליקה הדומיניקנית. כמו כן נפגש עם משפיענים, שר החוץ של איחוד האמירויות, ומפגש עם מה שתואר כ"נציגי AI".

עו"ד הידי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע אמר בתגובה: "משרד ראש הממשלה באופן שיטתי מסתיר את עלויות הנסיעות לחו"ל ובפרט עלויות השימוש בכנף ציון. גם המידע שהתקבל לאחר עתירת התנועה לחופש המידע ולאחר צו בית המשפט מלא בחורים שמעוררים תמיהה. התנועה תמשיך להיאבק משפטית כדי לקבל את כלל הכספים הציבוריים בהן נעשה שימוש".