לידיעת התושבים: הרשויות שהעלו את הארנונה - ואלו שסורבו

ראשי הערים והרשויות בישראל קיבלו לאחרונה אישור להעלות את דמי הארנונה שהם גובים מהתושבים. כתבתנו לענייני כלכלה עדי כהן הביאה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" את רשימת הערים שבהן הארנונה התייקרה מאוד - וגם אלו שבקשת ראש העיר לייקר נדחתה על ידי המדינה.

מבדיקה שערכנו ב-i24NEWS, מנתוני משרד הפנים עולה שמתוך 77 רשויות שכבר נבחנו, 51 בקשות אושרו. מתוכן, 30 אושרו באופן מלא ו-21 בקשות אושרו באופן חלקי בלבד. 26 בקשות אחרות, לעומת זאת, נדחו כי לא עמדו בקריטריונים, ביניהן, כאמור, גם בקשות להפחתה.

עוד עולה כי בירושלים חלו העלאות חריגות של עד 38% באלפי נכסים ברחבי העיר. בתל אביב, העלאות על נכסי יוקרה בעיקר. בערים ראשון לציון, נס ציונה ורעננה - העלאות גורפות של פחות או יותר 3.5% בעקבות המטרו שיגיע לתחומן. וכל זה, כמובן, בנוסף ל-1.6% העלאה שכולנו נרגיש החל מינואר הקרוב.

בין הבקשות שסורבו, למשל: רמת גן שביקשה להעלות את הארנונה על המשרדים באזור הבורסה; מודיעין, עומר, כפר שמריהו ואילת - שכל אלו ביקשו למעשה להפחית את הארנונה לתושבים".

