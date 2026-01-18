אובר בדרך לישראל: הצעד הראשון בדרך לאפליקציית המוניות

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (ראשון) את קידום הצעות החוק של חברי הכנסת איתן גינזבורג (כחול לבן) ומשה פסל (הליכוד), שמסדירות את פעילות שירותי התחבורה השיתופית המקוונת בישראל - צעד פורמלי ראשון שמקרב את כניסתה של אובר ושירותים דומים.

מדובר במהלך משולב של ח"כים מהאופוזיציה ומהקואליציה, שמקבל תמיכה ממשרד התחבורה ומשרד האוצר, ומטרתו לפתוח את השוק לתחרות הוגנת, להוזיל את יוקר המחיה ולשפר את השירות לציבור. ההצעות צפויות להגיע להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת כבר ביום רביעי הקרוב.

החקיקה המוצעת מתירה נסיעות משותפות פרטיות בתשלום, תוך קביעת כללים ברורים: גיל נהג מינימלי, ותק נהיגה, ביטוחים מתאימים ושקיפות מלאה במחיר ובדירוג הנהגים. כמו כן, היא פותחת את השוק לחברות נוספות מלבד אובר - ח"כ גינזבורג הדגיש: "UBER זה רק שם קוד, החוק מאפשר מגוון חברות שיתופיות שפועלות בעולם אך לא יכלו לפעול בישראל עד היום".

בנוסף, החוק מספק פתרון למתנגדי המוניות: באמצעות קרן החזרים תינתן אפשרות לבעלי מוניות להחזיר את רשיונם ולקבל פיצוי כספי, מבלי לפגוע בהשקעתם. ח"כ גינזבורג הוסיף: "במדינות רבות מוניות ממשיכות לפעול לצד התחבורה השיתופית ואף משתלבות באפליקציות - זהו מודל שאפשר ליישם גם בישראל".

ח"כ משה פסל ציין: "בארה"ב ובחלק מהעולם כבר נהנים מאפליקציות שיתופיות במחירים נמוכים, וגם בישראל הגיע הזמן להביא את הבשורה לציבור - תוך הסדרה אחראית ופיצוי לנהגים".

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, אמרה: "תחבורה שיתופית היא כלי להורדת יוקר המחיה ולשיפור השירות לאזרח. אנחנו מקדמים תחרות וחדשנות - אבל עושים את זה באחריות, עם כללים ברורים, בטיחות ושמירה על הנהגים. זה צעד שמסתכל קדימה ועובד בשביל הציבור".

הצעד היום בוועדת השרים מהווה צעד פורמלי ראשון בלבד – השירות עדיין לא פעיל, אך החקיקה פותחת את הדרך לתחבורה שיתופית מוסדרת בישראל, מסדירה את השוק, ופותחת אפשרויות תחרותיות לצרכן הישראלי.